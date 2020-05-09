به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحشمت اله حیات الغیب، افزود: در شرایط اقتصادی کنونی و بحران کرونا که بسیاری از خانوادهها به ویژه خانوادههای زندانیانی که نان آور و سرپرستشان در زندان به سر میبرد، با مشکل مالی مواجه شدهاند، اهدای کمکهای مومنانه میتواند گوشهای از مشکلات آنان را رفع کند.
وی ادامه دادد: کمک به نیازمندان یکی از مهمترین آموزههای دین اسلام است و بسیار مورد تاکید میباشد و چه خوب است که در شبهای ماه پربرکت رمضان به یاری نیازمندان برویم و بهترین زمانی که انسان میتواند انفاق کند در مورد نیازمندانی است که موانعی مانند حبس، مشکلاتی برای خانوادههایشان به وجود آورده است. برخی از این افراد، خانوادههای آبرومندی هستند و به گونهای زندگی میکنند که به نظر میرسد افراد بی نیازی هستند و در انفاق پنهانی آبروی فرد نیازمند حفظ میشود.
حیات الغیب تأکید کرد: بر همین اساس و بنا بر برنامه کمکهای مومنانه که دستور مقام معظم رهبری است، با هماهنگی مرکز مراقبت بعد از خروج زندانیان استان تهران، ۱۵ اکیپ سه نفره بدون جلب توجه همسایگان، به درب خانههای زندانیانی که امکان حضور در مددکاری زندان را ندارند، مراجعه نموده و کارت هدیههای ۴۰۰ الی ۶۰۰ هزار تومانی به خانوادههایشان اهدا مینمایند.
وی ادامه داد: برخی از خانوادهها نیز که مشکل رفت و آمد نداشتند، به مددکاری زندانها مراجعه نموده، این هدیه را دریافت نمودند. علاوه بر این کمک، تمام خانوادههای تحت پوشش انجمن حمایت از خانوادههای زندانیان نیز که سه هزار و ۱۰۰ خانوار هستند، کارت هدیه ۲۰۰ هزار تومانی یا بیشتر دریافت نمودهاند و در مجموع به این خانوادهها حداقل ۸۰۰ هزار تومان کمک نقدی اهدا شده است.
مدیرکل زندان های استان تهران همچنین اظهار داشت: کمکهای مومنانه به خانوادههای زندانیان نیازمند با جدیت ادامه دارد و امید است مشکلات اقتصادی مردم به ویژه خانوادههای زندانیان هر چه سریعتر مرتفع گردد.
بنا به این خبر، طی روزهای اخیر ۵ هزار خانوار کمکهای مومنانه را از طریق اکیپهای اعزامی، طی کارتهای هدیه دریافت نمودهاند و این امر تا پایان ماه مبارک رمضان با جدیّت ادامه دارد.
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