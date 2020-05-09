هیات رئیسه فدراسیون فوتبال قانونی به کارش ادامه خواهد داد

قربانعلی الماسخاله در گفتگو با مهر درباره تایید جدول زمانبدی روند اصلاح اساسنامه و قوانین انتخاباتی فدراسیون توسط فیفا گفت: نقشه راه مدنظر فیفا به خوبی توسط فدراسیون فوتبال در حال انجام است و این موضوع سنگ بنای مهمی برای برنامه ریزی های آتی است.

الماسخاله ادامه داد: در این مسیر فدراسیون در بخش های مختلف از مشاوره مجمع بهره برده است و امیدوارم اساسنامه جدید باب تازه ای را در راه توسعه فوتبال کشور باز کند.

وی ادامه داد: طبیعی است در روند فعلی و با تاییدات فیفا، هیات رییسه فدراسیون به شکل قانونی به فعالیت خود تا زمان برگزاری مجمع انتخاباتی ادامه می دهد.

رئیس هیات فوتبال گیلان ادامه داد: امیدوارم با طراحی صورت گرفته در حوزه کمیته حقوقی و تدوین مقررات و تلاش های فدراسیون در زمان و موعد مقتضی روند مربوطه انجام شود و نظرات فیفا تامین شود. در مجموع سرعت عمل فدراسیون در بحث تطبیق اتفاق مبارکی است.

الماسخاله افزود: نکته مهم دیگر در مقطع فعلی این است که همه باید توجه ویژه ای به موضوع استقلال هیات ها داشته باشند. اینکه از گوشه و کنار می شنویم برخی هیات های دیگر قصد دخالت در امور مربوط به مجمع استان های دیگر را دارند به نظرم اتفاق بدی است.

وی خاطرنشان کرد: فوتبال بر اساس ساختار و اساسنامه شکل گرفته است و طبعا برخی اظهارات خارج از این قاعده کلی محسوب می شود. آن افرادی که درباره هیات دیگری صحبت می کنند اگر روزی همین اتفاق برای خودشان بیفتد و هیات دیگری درباره عملکردشان صحبت کند خوشحال می شوند؟ فراموش نکنیم مجامع هیات ها، پایگاه قانونی هستند که وظایف مربوط به بررسی عملکرد روسای هیات را برعهده دارند و خارج از این قاعده نباید موضوعی را تحمیل کرد.