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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۲:۱۸

الماسخاله در گفتگو با مهر:

هیات رئیسه فدراسیون فوتبال قانونی به کارش ادامه خواهد داد

هیات رئیسه فدراسیون فوتبال قانونی به کارش ادامه خواهد داد

رییس هیات فوتبال گیلان گفت: طبیعی است در روند فعلی و با تاییدات فیفا، هیات رییسه فدراسیون به شکل قانونی به فعالیت خود تا زمان برگزاری مجمع انتخاباتی ادامه می دهد.

قربانعلی الماسخاله در گفتگو با مهر درباره تایید جدول زمانبدی روند اصلاح اساسنامه و قوانین انتخاباتی فدراسیون توسط فیفا گفت: نقشه راه مدنظر فیفا به خوبی توسط فدراسیون فوتبال در حال انجام است و این موضوع سنگ بنای مهمی برای برنامه ریزی های آتی است.

الماسخاله ادامه داد: در این مسیر فدراسیون در بخش های مختلف از مشاوره مجمع بهره برده است و امیدوارم اساسنامه جدید باب تازه ای را در راه توسعه فوتبال کشور باز کند.

وی ادامه داد: طبیعی است در روند فعلی و با تاییدات فیفا، هیات رییسه فدراسیون به شکل قانونی به فعالیت خود تا زمان برگزاری مجمع انتخاباتی ادامه می دهد.

رئیس هیات فوتبال گیلان ادامه داد: امیدوارم با طراحی صورت گرفته در حوزه کمیته حقوقی و تدوین مقررات و تلاش های فدراسیون در زمان و موعد مقتضی روند مربوطه انجام شود و نظرات فیفا تامین شود. در مجموع سرعت عمل فدراسیون در بحث تطبیق اتفاق مبارکی است.

الماسخاله افزود: نکته مهم دیگر در مقطع فعلی این است که همه باید توجه ویژه ای به موضوع استقلال هیات ها داشته باشند. اینکه از گوشه و کنار می شنویم برخی هیات های دیگر قصد دخالت در امور مربوط به مجمع استان های دیگر را دارند به نظرم اتفاق بدی است.

وی خاطرنشان کرد: فوتبال بر اساس ساختار و اساسنامه شکل گرفته است و طبعا برخی اظهارات خارج از این قاعده کلی محسوب می شود. آن افرادی که درباره هیات دیگری صحبت می کنند اگر روزی همین اتفاق برای خودشان بیفتد و هیات دیگری درباره عملکردشان صحبت کند خوشحال می شوند؟ فراموش نکنیم مجامع هیات ها، پایگاه قانونی هستند که وظایف مربوط به بررسی عملکرد روسای هیات را برعهده دارند و خارج از این قاعده نباید موضوعی را تحمیل کرد.

کد مطلب 4920679

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