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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۷:۵۴

در مواجهه با بحران پاندمی؛

وزیر اقتصاد آلمان خواهان جلوگیری از فروش لوفتهانزا شد

وزیر اقتصاد آلمان خواهان جلوگیری از فروش لوفتهانزا شد

وزیر اقتصاد آلمان، خواهان افزایش تلاش‌های دولت برای نگهداری از پرچمدار ایرلاین‌های این کشور(لوفتهانزا)، در مواجهه با بحران پاندمی کرونا شد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اسپوتنیک، پیتر آلتمایر، وزیر اقتصاد آلمان خواهان افزایش تلاش‌های دولت برای نگهداری از پرچمدار ایرلاین‌های این کشور(لوفتهانزا) در مواجه با بحران پاندمی کرونا شد.

آلتمایر در مصاحبه با روزنامه آلمانی بیلد گفت: لوفتهانزا در کنار شرکت‌های دیگر، بخشی از دارایی با ارزش اقتصاد ما است و به همین علت ما از فروخته شدن آن جلوگیری خواهیم کرد.

وزیر اقتصاد همچنین گفت: دولت آلمان از خود در مقابل سرمایه‌گذاران خارجی که گمان می‌کنند می‌توانند شرکت‌های معروف آلمان را با قیمت‌هایی بسیار پایین بخرند، دفاع خواهد کرد.

این بیانیه چند روز پس از آن منتشر می‌شود که خبرگزاری اشپیگل گزارش داد: لوفتهانزا به دنبال ۱۰ میلیارد یورو وام دولتی در ازای بخش بزرگی از سهام این ایرلاین است.

در این گزارش آمده بود که لوفتهانزا در قرنطینه کرونا در هر ساعت ۱ میلیون یورو ضرر می‌کند.

کد مطلب 4920691

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