ایمن سازی ۲۲۹۶ متر از معابر آزادراه شهید فهمیده با نصب گاردریل

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر اسدی معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه ۵ اعلام کرد: آزاد راه شهید فهمیده یکی از معابر مهم شهر تهران است که روزانه بیشترین حجم ترافیک ورودی به تهران در ساعات صبحگاهی و بیشترین حجم ترافیک خروجی از تهران در ساعات شامگاهی را دارد.



اسدی با اشاره به اینکه گاردریل (نرده حفاظتی) یکی از مهمترین تجهیزات ترافیکی جهت ایمن‌سازی معابر بزرگراهی است گفت: بر همین اساس با همکاری معاونت فنی و مهندسی سازمان حمل و نقل و ترافیک، در فاز نخست ۳۳۰ شاخه گاردریل فرسوده این آزاد راه جمع آوری و تعویض شد.

معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه ۵ افزود: با تداوم این عملیات در سال جدید، نوسازی ۲۴۴ شاخه گاردریل انجام شده است.

وی طول عملیات اجرایی را ۲۲۹۶ متر اعلام کرد و گفت: تا کنون ۵۷۴ شاخه گاردریل نصب شده و بهسازی کل محدوده این آزاد راه به تعداد ۶۰۰ شاخه تا پایان فصل بهار انجام می‌شود.