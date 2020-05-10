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۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۰:۲۵

ایمن سازی ۲۲۹۶ متر از معابر آزادراه شهید فهمیده با نصب گاردریل

ایمن سازی ۲۲۹۶ متر از معابر آزادراه شهید فهمیده با نصب گاردریل

گاردریل‌های فرسوده آزاد راه شهید فهمیده با هدف ایمن سازی معابر تعویض شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر اسدی معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه ۵ اعلام کرد: آزاد راه شهید فهمیده یکی از معابر مهم شهر تهران است که روزانه بیشترین حجم ترافیک ورودی به تهران در ساعات صبحگاهی و بیشترین حجم ترافیک خروجی از تهران در ساعات شامگاهی را دارد.

اسدی با اشاره به اینکه گاردریل (نرده حفاظتی) یکی از مهمترین تجهیزات ترافیکی جهت ایمن‌سازی معابر بزرگراهی است گفت: بر همین اساس با همکاری معاونت فنی و مهندسی سازمان حمل و نقل و ترافیک، در فاز نخست ۳۳۰ شاخه گاردریل فرسوده این آزاد راه جمع آوری و تعویض شد.
معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه ۵ افزود: با تداوم این عملیات در سال جدید، نوسازی ۲۴۴ شاخه گاردریل انجام شده است.

وی طول عملیات اجرایی را ۲۲۹۶ متر اعلام کرد و گفت: تا کنون ۵۷۴ شاخه گاردریل نصب شده و بهسازی کل محدوده این آزاد راه به تعداد ۶۰۰ شاخه تا پایان فصل بهار انجام می‌شود.

کد مطلب 4921470

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