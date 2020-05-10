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۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۰:۴۷

مهر خبر می‌دهد

۴گام برای بهبود کسب وکار برداشته شد/حذف گواهی ثبت نام ارزش افزوده

۴گام برای بهبود کسب وکار برداشته شد/حذف گواهی ثبت نام ارزش افزوده

حذف گواهی ثبت نام ارزش افزوده، حذف مرحله ۴۵ ثبت نام مالیاتی و تبدیل کد ملی اشخاص حقیقی به کد اقتصادی آنها از جمله اقدامات جدید وزارت اقتصاد برای بهبود فضای کسب و کار است.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد دژپسند در بخشنامه‌ای اصلاحاتی را در قانون مالیات‌های مستقیم اعمال کرد.

علی فیروزی رئیس مرکز ملی مطالعات و پایش بهبود فضای محیط کسب و کار وزارت امور اقتصاد و دارایی در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: این اصلاحات موجب شده تنگناهای فضای کسب و کار کمتر شود.

وی افزود: بر این اساس، مرحله ۴۵ ثبت نام مالیاتی مربوط به احراز و دریافت کد اقتصادی حذف شد؛ همچنین گواهی ثبت نام ارزش افزوده حذف گردید و ثبت نام در سامانه و انتخاب گزینه مشمولیت ارزش افزوده کفایت می‌کند، کد اقتصادی شرکت‌هایی که تأسیس می‌شوند شناسه ملی آنها و بدون ثبت نام توسط مودی مورد قبول است و کد ملی اشخاص حقیقی، کد اقتصادی آنها شده است.

متن بخشنامه وزیر اقتصاد به شرح زیر است:

همچنین، امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی در پی این بخشنامه، شرایط و نحوه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده را به ادارات کل امور مالیاتی اعلام کرد که متن کامل این بخشنامه به شرح زیر است.

کد مطلب 4921505
سمیه رسولی

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