۴گام برای بهبود کسب وکار برداشته شد/حذف گواهی ثبت نام ارزش افزوده

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد دژپسند در بخشنامهای اصلاحاتی را در قانون مالیاتهای مستقیم اعمال کرد.
علی فیروزی رئیس مرکز ملی مطالعات و پایش بهبود فضای محیط کسب و کار وزارت امور اقتصاد و دارایی در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: این اصلاحات موجب شده تنگناهای فضای کسب و کار کمتر شود.
وی افزود: بر این اساس، مرحله ۴۵ ثبت نام مالیاتی مربوط به احراز و دریافت کد اقتصادی حذف شد؛ همچنین گواهی ثبت نام ارزش افزوده حذف گردید و ثبت نام در سامانه و انتخاب گزینه مشمولیت ارزش افزوده کفایت میکند، کد اقتصادی شرکتهایی که تأسیس میشوند شناسه ملی آنها و بدون ثبت نام توسط مودی مورد قبول است و کد ملی اشخاص حقیقی، کد اقتصادی آنها شده است.
متن بخشنامه وزیر اقتصاد به شرح زیر است:
همچنین، امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی در پی این بخشنامه، شرایط و نحوه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده را به ادارات کل امور مالیاتی اعلام کرد که متن کامل این بخشنامه به شرح زیر است.
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