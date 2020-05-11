به گزارش خبرگزاری مهر، مهرزاد حمیدی با اشاره به عملکرد دبیرخانه کمیته آموزش‌وپرورش در مدیریت کرونا اظهار کرد: در راستای سلامت دانش‌آموزان، نقش آموزش سلامت در پلت فرم شبکه شاد، پیگیری سلامت کارکنان، پویش‌های بهداشتی سفیران سلامت در ایام عید و هفته سلامت، رصد و هدایت استان‌ها در سامانه نظارت و اختصاص بودجه ۱۰۰ میلیاردی برای تهیه مواد ضدعفونی‌کننده، شوینده‌ها و صابون مایع را از اقدامات مهم نام برد.

وی تأکید کرد که این ظرفیت نشان داد درتهدید کرونا می‌توان فرصتی برای تحول آموزش سلامت دانش‌آموزان و به دست آوردن مطالبات حوزه آموزش سلامت دانش‌آموزان و پیگیری در مراجع تخصصی باشد.

معاون تربیت‌بدنی و سلامت گفت: با استفاده از ظرفیت‌های مدیریتی و اجرایی دفتر سلامت در این بستر، به مطالعات و مطالبات کارشناسی بپردازد تا پیگیری‌های قانونی و حقوقی مؤثر و اثربخشی را منتج شود.

در ادامه این نشست کارشناسان حوزه سلامت نیز به ارائه نظرات پرداختند و مواضع موجود و دغدغه‌های حوزه برنامه‌های سلامت مدارس و نیروهای تخصصی بهداشت را مطرح کردند.