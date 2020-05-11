  1. جامعه
  2. آموزش و پرورش
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۱:۵۴

معاون تربیت‌بدنی و سلامت آموزش و پرورش خبر داد

اختصاص بودجه ۱۰۰میلیاردی برای تهیه مواد ضدعفونی‌کننده

اختصاص بودجه ۱۰۰میلیاردی برای تهیه مواد ضدعفونی‌کننده

معاون تربیت‌بدنی و سلامت آموزش و پرورش در نشست تخصصی دفتر سلامت از اختصاص بودجه ۱۰۰میلیاردی برای تهیه مواد ضدعفونی‌کننده برای مقابله با بیماری کرونا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرزاد حمیدی با اشاره به عملکرد دبیرخانه کمیته آموزش‌وپرورش در مدیریت کرونا اظهار کرد: در راستای سلامت دانش‌آموزان، نقش آموزش سلامت در پلت فرم شبکه شاد، پیگیری سلامت کارکنان، پویش‌های بهداشتی سفیران سلامت در ایام عید و هفته سلامت، رصد و هدایت استان‌ها در سامانه نظارت و اختصاص بودجه ۱۰۰ میلیاردی برای تهیه مواد ضدعفونی‌کننده، شوینده‌ها و صابون مایع را از اقدامات مهم نام برد.

وی تأکید کرد که این ظرفیت نشان داد درتهدید کرونا می‌توان فرصتی برای تحول آموزش سلامت دانش‌آموزان و به دست آوردن مطالبات حوزه آموزش سلامت دانش‌آموزان و پیگیری در مراجع تخصصی باشد.

معاون تربیت‌بدنی و سلامت گفت: با استفاده از ظرفیت‌های مدیریتی و اجرایی دفتر سلامت در این بستر، به مطالعات و مطالبات کارشناسی بپردازد تا پیگیری‌های قانونی و حقوقی مؤثر و اثربخشی را منتج شود.

در ادامه این نشست کارشناسان حوزه سلامت نیز به ارائه نظرات پرداختند و مواضع موجود و دغدغه‌های حوزه برنامه‌های سلامت مدارس و نیروهای تخصصی بهداشت را مطرح کردند.

کد مطلب 4922599

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها