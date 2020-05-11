شورای تامین شهرستان انزلی با تغییر نام منطقه آزاد مخالف است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل حیدری آزاد پیش از ظهر دوشنبه در جلسه‌ای در فرمانداری این شهرستان با اشاره به مصوبه تغییر نام منطقه آزاد انزلی به منطقه آزاد گیلان از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: در خصوص نامگذاری یا تغییر نام منطقه آزاد انزلی، دولت هیچ گونه درخواست و پیشنهادی به مجلس نداشته است.

وی افزود: شناسنامه این منطقه به نام انزلی ثبت شده و موضوع لایحه تقدیمی دولت به کمیسیون اقتصادی مجلس، تنها توسعه محدوده منطقه است.

حیدری آزاد ادامه داد: این منطقه با مصوبه هیأت وزیران وقت و با درخواست شهروندان انزلی، در اراضی ساحلی روستاهای گلشن، جفرود، لیجارکی، طالب آباد و شهرک صنعتی حسن رود این شهرستان ایجاد و شناسنامه آن، با نام همین شهر صادر و ثبت شده است.

فرماندار انزلی با بیان اینکه نماینده شهرستان در مجلس باید پیگیر خواسته به حق شهروندان باشد، گفت: از آنجایی که عملکرد این منطقه ملی و استانی و در رشد، توسعه و ایجاد اشتغال در سطح استان مؤثر است، بر اساس خواسته به حق مردم، شورای تأمین شهرستان انزلی مخالف تغییر این نام است.

وی افزود: از زمان تأسیس این منطقه شهروندان این شهر ساحلی از مزایای آن بی بهره بوده و شهر انزلی تنها نام این منطقه را یدک می‌کشید و تنها دلخوشی مردم انزلی همین نام منطقه است.

فرماندار انزلی با اشاره به اینکه به صراحت قانونی مبنی بر گسترش منطقه در شهرستان، تاکید کرد: در حال حاضر حتی شهرک صنعتی خمیران انزلی نیز در محدوده این منطقه لحاظ نشده و از مزایا و معافیت‌های مناطق آزاد بی بهره است در حالی که بیشترین ظرفیت‌های تجاری و تأسیسات و شهرک‌های صنعتی و گردشگری این منطقه در حوزه سرزمینی شهرستان بندر انزلی واقع شده است.

گفتنی است هفته گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی با لایحه توسعه منطقه آزاد تجاری-صنعتی گیلان (انزلی) به مساحت ۸۶۰۹ هکتار موافقت کردند که بر اساس آن به دولت اجازه داده می‌شود علاوه بر محدوده فوق الذکر حداکثر به میزان ۲ هزار هکتار در نقاط دارای توجیه شهرستان‌های استان گیلان با اولویت انزلی را به محدوده اضافه کند.