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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۱:۳۱

رئیس باغ موزه قصر مطرح کرد؛

تولید مجموعه مستند «رمضان در قصر» کلید خورد

تولید مجموعه مستند «رمضان در قصر» کلید خورد

رئیس باغ موزه قصر از تولید مجموعه تاریخ شفاهی و مستند «رمضان در قصر» در این باغ موزه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الله فرهنگی رئیس باغ موزه قصر گفت: برنامه مستند رمضان در قصر با حضور زندانیان سیاسی پیش از انقلاب محبوس در محل موزه زندان سیاسی زندان قصر در حال تصویربرداری است.

وی گفت: با توجه به اهمیت حفظ و انتشار تاریخ شفاهی زندان قصر و همچنین برنامه‌ریزی باغ موزه قصر برای غنی‌سازی آرشیو و اسناد تاریخی مرتبط، خاطرات زندانیان سیاسی پیش از انقلاب زندان قصر در ماه مبارک رمضان تحت عنوان مجموعه مستند "رمضان در قصر" تولید می‌شود.

رئیس باغ موزه قصر گفت: هر قسمت از این برنامه به مرور خاطرات یکی از زندانیان سیاسی پیش از انقلاب محبوس در زندان قصر می‌پردازد، مدت زمان هر برنامه ۱۰ دقیقه و اسدالله بادامچیان، محمد مهدی عبدخدایی، احمد علی برهانی، علی حسینی، داود اسعدی خامنه، حسین خانعلی و خانم اسماعیل نظری از جمله روایتگران خاطرات رمضان در زندان قصر هستند.

این مجموعه مستند از ۲۷ اردیبهشت ماه از طریق فضای مجازی پخش خواهد شد.

کد مطلب 4923099
فاطمه کریمی

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