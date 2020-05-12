تولید مجموعه مستند «رمضان در قصر» کلید خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الله فرهنگی رئیس باغ موزه قصر گفت: برنامه مستند رمضان در قصر با حضور زندانیان سیاسی پیش از انقلاب محبوس در محل موزه زندان سیاسی زندان قصر در حال تصویربرداری است.

وی گفت: با توجه به اهمیت حفظ و انتشار تاریخ شفاهی زندان قصر و همچنین برنامه‌ریزی باغ موزه قصر برای غنی‌سازی آرشیو و اسناد تاریخی مرتبط، خاطرات زندانیان سیاسی پیش از انقلاب زندان قصر در ماه مبارک رمضان تحت عنوان مجموعه مستند "رمضان در قصر" تولید می‌شود.

رئیس باغ موزه قصر گفت: هر قسمت از این برنامه به مرور خاطرات یکی از زندانیان سیاسی پیش از انقلاب محبوس در زندان قصر می‌پردازد، مدت زمان هر برنامه ۱۰ دقیقه و اسدالله بادامچیان، محمد مهدی عبدخدایی، احمد علی برهانی، علی حسینی، داود اسعدی خامنه، حسین خانعلی و خانم اسماعیل نظری از جمله روایتگران خاطرات رمضان در زندان قصر هستند.

این مجموعه مستند از ۲۷ اردیبهشت ماه از طریق فضای مجازی پخش خواهد شد.