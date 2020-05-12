به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی شکری صبح سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی دفتر خود در شاهرود ضمن بیان اینکه طبق جلسه‌ای که وزارت بهداشت در پایتخت برگزار و مصوبه آن را اعلام داشته، مساجد اغلب نقاط کشور مانند تمام هشت شهرستان استان سمنان باز نخواهند بود و تنها به مدت سه روز شب‌های احیا هر شب به مدت دو ساعت با اولویت پذیرایی از مردم در فضای باز، پذیرای مردم خواهند بود.

وی با بیان اینکه این مراسم می‌بایست ترجیحاً در فضای باز مساجد و امامزادگان و بقاع متبرکه باشد، افزود: در صورتی که قرار است مساجد میزبان باشند، پیش بینی شده که شبستان مساجد با ۲۵ درصد ظرفیت و رعایت فاصله گذاری اجتماعی میزبان مردم شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان گفت: رعایت تهویه مناسب در محل‌های بسته مانند شبستان الزامی است و همچنین اطلاع رسانی از سوی هیئت امنا مساجد و بسیج محل مبنی بر عدم حضور بیماران خاص و بیماری‌های زمینه‌ای با ریسک بالا و همچنین کودکان و سالمندان در مراسم صورت می‌پذیرد.

شکری با بیان اینکه مقررشده تا از هرگونه پذیرایی و توزیع نذورات جداً خودداری شود، گفت: می‌بایست از برگزاری مراسم در مساجدی که طبق راهنمای فاصله گذاری حداقل امکانات را ندارند خودداری شود همچنین هیئت امنا، روحانی مساجد و بسیج مسئول نظارت و حسن اجرای برنامه را در مساجد بر عهده دارند.

وی با بیان اینکه حضور همه افراد در محل برگزاری مراسم بایستی با ماسک و دستکش باشد، ابراز کرد: افراد شرکت کننده لازم است سجاده، مهر، قرآن و مفاتیح و چادر نماز شخصی (مخصوص بانوان) خود را همراه آورند.