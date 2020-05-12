افزایش آمبولانس نیاز بیمارستان های بهشهر است

به گزارش خبرنگار مهر، افشین امیرخانلو صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: امروز بیمارستان امام و خاتم بهشهر در ۲ ساختمان مجزا تنها با ۲ آمبولانس فعال هستند که یک آمبولانس مختص بیماران کرونایی است.



وی اظهار کرد: با توجه به اینکه بیمارستان امام بهشهر معین بیماران کرونایی بهشهر، نکا و گلوگاه است؛ یک آمبولانس به بیماران کرونایی اختصاص دارد و تنها یک آمبولانس جوابگوی خاتم و امام نیست.



رئیس بیمارستان امام خمینی (ره) و خاتم الانبیا بهشهر گفت: با توجه به طرح ارتقای سلامت در جامعه و گسترش مراکز بهداشتی و درمانی و تجهیزات مورد نیاز، در کنار نیازمندی آمبولانس و افزایش تعداد آن، توجه به ایجاد مرکز درمانی تخصصی و فوق تخصصی در بهشهر است.



امیرخانلو همچنین گفت: اکنون پزشک فوق تخصص در بهشهر نداریم و همچنین نیازمند پزشک در بخش آنکولوژی و تخصص در این بخش هستیم.



وی افزود: در کنار همه مشکلاتی که وجود دارد؛ هم اکنون بیمارستان امام و خاتم با کمبود آمبولانس روبرو است کمبودی که نیاز بسیار حیاتی ا. ست و باید به آن توجه شود و تعداد آمبولانس از ۲ آمبولانس به ۳ آمبولانس افزایش یابد.



رئیس بیمارستان امام خمینی (ره) و خاتم الانبیا بهشهر با اشاره به نگرانی‌های مردم در مورد سرنوشت بیمارستان امام بهشهر تصریح کرد: بیمارستان امام ادامه خدمت خواهد داد و تعطیل نمی‌شود و زیر نظر خاتم پاسخگوی نیازهای مردم است.