متهم کلاهبردار به کشور بازگردانده شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار هادی شیرزاد در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی اعلام مراجع قضائی، پلیس بین الملل ناجا مطلع شد، فردی به اتهام فروش منزل مسکونی فردی به غیر و برداشت مبلغ به نفع خود به یکی از کشورهای منطقه متواری شده که بلافاصله موضوع تحت پیگیری قرار گرفت.

وی افزود: اینترپل تهران با توجه به ناشناخته بودن محل اختفای متهم، علیه وی اعلان قرمز صادر و با استفاده از بانک‌های اطلاعاتی سازمان اینترپل، مخفیگاه وی را شناسایی کرد، بر همین اساس هماهنگی‌های لازم برای ارسال مدارک مورد نیاز برای استرداد متهم صورت گرفت.

رئیس پلیس بین الملل ناجا در خاتمه گفت: این متهم از طریق مرز هوایی فرودگاه امام خمینی (ره) به کشور منتقل و تحویل مقامات قضائی شد.