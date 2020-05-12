به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی، داود بهبودی صبح امروز در حاشیه جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان با موضوع جهش تولید، در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: لازم است دستگاهها در تهیه برنامهها و پروژههای اقتصاد مقاومتی و جهش تولید هدفگذاری مشخصی داشته باشند.
وی با بیان اینکه این هدفگذاری باید به صورت واقعی بوده و بر اساس ظرفیتهای استانی و ملی صورت گیرد، بر لزوم توجه به محورهایی مثل «استفاده بهینه از منابع موجود»، «افزایش منابع استانی»، «بهبود فرآیند تولید» و «سرمایهگذاری در تکمیل زنجیره تولید» برای تحقق شعار جهش تولید تاکید کرد.
بهبودی با بیان اینکه ۱۴ صنعت اولویت دار در آذربایجان شرقی شناسایی شده است، تصریح کرد: باید در استان استراتژی صنعت تعریف شود و به موضوعاتی مثل ساخت داخل، بهبود فضای کسب و کار و تکمیل زنجیره تولید و فروش محصولات به طور دقیقتر و موثرتری توجه داشته باشیم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی متذکر شد: نباید دستگاهها فقط به نوشتن برنامه اکتفا کنند بلکه لازم است به صورت مداوم پروژههای مصوب را پیگیری و رصد نمایند.
وی تصریح کرد: تمام سعی ما این است که در رفع موانع تولید و جذب سرمایه در استان از ظرفیت تمام دستگاههای اجرایی، نمایندگان استان و سایر نهادهای استانی و ملی استفاده کنیم و دستگاهها در جهت پیشبرد برنامههای جهش تولید تعامل مستمری با دبیرخانه اقتصاد مقاومتی استان داشته باشند.
لازم به ذکر است در این جلسه نمایندگان دستگاههای جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت استان به ارائه گزارش عملکرد اقتصاد مقاومتی و برنامههای دستگاه متبوع در رابطه با جهش تولید پرداختند.
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