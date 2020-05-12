به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجتبی ذوالنور در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی به عنوان طراح طرح مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت منطقه‌ای و بین المللی، گفت: رژیم صهیونیستی باعث مشکلات متعددی برای مسلمانان و مردم منطقه شده و محور همه شرارت هاست.

وی افزود: رژیم صهیونیستی اقدامات جاسوسی بسیار زیادی علیه کشور ما انجام داده و همچنین در ترور و به شهادت رساندن دانشمندان هسته‌ای ما نقش داشته است و همچنین در تحریم ایران نقش دارد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه رژیم صهیونیستی همواره مردم بی گناه فلسطین و دیگر مردم مسلمان جهان را به قتل رسانده است، تصریح کرد: همچنین رژیم صهیونیستی از عربستان سعودی در کشتار مردم یمن حمایت می‌کند و امروز در جهت توسعه طلبی و اشغال گری گام برمی دارد و هیچ توجهی به قطع نامه‌های سازمان ملل ندارد.

ذوالنور گفت: در شرایطی که بسیاری از کشورها به دلیل مشکل قیمت نفت و کاهش مصرف آن درگیر هستند و همچنین بیماری کرونا نیز کشورها را در گیر خودش کرده است، رژیم منحوس صهیونیستی به شدت علیه منافع ملت ما فعال است.

وی متذکر شد: هر سال مردم ما در روز قدس خشم و انزجار خودشان را نسبت به این رژیم منحوس اعلام می‌کردند اما امسال با توجه به فاصله گذاری اجتماعی شاید آن امکان در کشور ما و دنیا برای این اعلام انزجار وجود نداشته باشد و رژیم صهیونیستی در یک وضعیت آرامی بتواند علیه مردم ما توطئه‌هایی را تدارک ببیند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: از افتخارات مجلس دهم این است که طرح مقابله با اقدامات خصمانه و تروریستی آمریکا را بعد از «کاتسا» تصویب کرد اما ما قانون جامعی برای تقابل با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی تاکنون نداشتیم ولذا این طرحی که تهیه شده است ۱۴ بند دارد و در آن باید و نبایدهایی که باید در تقابل با رژیم صهیونیستی و بی خاصیت کردن توطئه‌های آن انجام شود، آمده است.

ذوالنور اظهار داشت: از عمر مجلس دهم فقط یک هفته باقی مانده است و از آنجایی که روز قدس را در پیش داریم و مجلس آینده تا استقرار پیدا کند، مدت طولانی خواهد گذشت و به همین دلیل ضرورت دارد فوریت این طرح به تصویب برسد.

وی گفت: کرونا فرصتی را فراهم کرده است که رژیم صهیونیستی روز به روز به منافع ملت ما ضربه بزند و باید سریعاً اقدام منسجمی علیه رژیم صهیونیستی صورت گرفت.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این طرح می‌تواند مرهمی برای خانواده‌های شهدا هسته‌ای ما و مردم ما باشد، همچنین شیطنت‌های رژیم صهیونیستی باعث شده است که مردم ما تحریم‌های سنگینی را تحمل کنند که تصویب این طرح برای آنها نیز خوشایند خواهد بود.

ذوالنور گفت: همچنین تصویب این طرح پیامی برای محور مقاومت و نهضت‌های آزادی بخش خواهد بود تا به مبارزات حق طلبانه خود ادامه دهند.