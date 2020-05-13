ترس از موج دوم کرونا قیمت نفت برنت را به زیر ۳۰ دلار بازگرداند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، روز چهارشنبه، با نگرانی از موج دوم شیوع کرونا به دنبال بازگشایی اقتصادهای جهان و بالا رفتن سطح ذخایر انبارهای نفت آمریکا، قیمت نفت خام سقوط کرد.

تا ساعت ۱۰:۴۱ به وقت تهران، قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال، بنچ‌مارک بین‌المللی قیمت نفت، ۵۳ سنت یا ۱.۷۷ درصد سقوط کرد و به ۲۹.۴۵ دلار بازگشت.

قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام نیمه‌سنگین تگزاس غرب آمریکا ۲۴ سنت یا ۰.۹۳ درصد سقوط کرد و به ۲۵.۵۰ دلار رسید.

داده‌ها نشان داد که در هفته گذشته میزان ذخایر انبارهای نفت آمریکا ۷.۶ میلیون بشکه افزایش یافته و به ۵۲۶.۲ میلیون بشکه رسیده است، در حالی که اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کردند ۴.۱ میلیون بشکه افزایش داشته باشند.