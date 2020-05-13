  1. اقتصاد
  2. اقتصاد جهان
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۱:۱۸

در معاملات امروز بازارهای جهان

ترس از موج دوم کرونا قیمت نفت برنت را به زیر ۳۰ دلار بازگرداند

ترس از موج دوم کرونا قیمت نفت برنت را به زیر ۳۰ دلار بازگرداند

قیمت نفت خام در معاملات امروز بازارهای جهان با نگرانی از موج دوم شیوع کرونا به دنبال بازگشایی اقتصادهای جهان و بالا رفتن سطح ذخایر انبارهای نفت آمریکا، سقوط کرد. 

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، روز چهارشنبه، با نگرانی از موج دوم شیوع کرونا به دنبال بازگشایی اقتصادهای جهان و بالا رفتن سطح ذخایر انبارهای نفت آمریکا، قیمت نفت خام سقوط کرد.

تا ساعت ۱۰:۴۱ به وقت تهران، قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال، بنچ‌مارک بین‌المللی قیمت نفت، ۵۳ سنت یا ۱.۷۷ درصد سقوط کرد و به ۲۹.۴۵ دلار بازگشت.

قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام نیمه‌سنگین تگزاس غرب آمریکا ۲۴ سنت یا ۰.۹۳ درصد سقوط کرد و به ۲۵.۵۰ دلار رسید.

داده‌ها نشان داد که در هفته گذشته میزان ذخایر انبارهای نفت آمریکا ۷.۶ میلیون بشکه افزایش یافته و به ۵۲۶.۲ میلیون بشکه رسیده است، در حالی که اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کردند ۴.۱ میلیون بشکه افزایش داشته باشند.

کد مطلب 4924484

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها