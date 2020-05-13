به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار احمد طاهری اظهار داشت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر سراوان با پشتیبانی اطلاعاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر استان، از فعالیت اعضای باند بزرگ قاچاق مواد مخدر در یکی از مناطق مرزی این شهرستان مطلع و موضوع را به طورویژه در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: تیم‌های عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر سراوان با رصد منطقه و انجام یک سری اقدامات تخصصی، سرانجام شب گذشته قاچاقچیان را که با سه دستگاه سواری پژو ۴۰۵ حوالی روستای کلپورگان سراوان در تردد بودند مشاهده و به آنان دستور ایست دادند.

جانشین انتظامی سیستان و بلوچستان ادامه داد: قاچاقچیان که خود را در چنگال قانون می‌دیدند با تیراندازی به سمت مأموران قصد فرار از محل را داشتند که پس از طی مسافتی بر اثر آتش پر حجم تکاوران پلیس عرصه را بر خود تنگ دیده و با رها کردن خودروها به سمت ارتفاعات منطقه متواری شدند.

وی ادامه داد: در این عملیات با اقدام به موقع پلیس مبارزه با مواد مخدر سه نفر از قاچاقچیان دستگیر و در بازرسی از خودروهای آنان یک تن و ۹۲ کیلو و ۲۲۰ گرم مواد افیونی شامل ۹۹۳ کیلو ۲۰و گرم تریاک و ۹۹ کیلو و ۲۰۰ گرم حشیش به همراه یک قبضه سلاح کلاش و مقادیری مهمات کشف شد.

سردار طاهری با اشاره به معرفی متهمان به مراجع قضائی تصریح کرد: سبز پوشان نیروی انتظامی با تمام توان در گلوگاه‌ها و ورودی‌های مواد مخدر در سطح استان حضوری فعال دارند و در راه مبارزه با قاچاق این مواد خانمان سوز از هیچ گونه تلاشی دریغ نخواهند کرد.