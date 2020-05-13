شاخص کلیدی اقتصاد ژاپن با بدترین افت ۹ ساله روبرو شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شین‌هوا، وضعیت اقتصاد ژاپن در حالی در حال بدتر شدن است که میزان مصرف خانوارها و تولید کارخانجات به علت پاندمی کرونا کاهش یافته است. طبق گزارش دولت در ماه مارس، شاخص کلیدی اقتصاد ژاپن بزرگترین افت خود در ۹ ماه اخیر را ثبت کرده است.

طبق داده‌های کابینه شاخص ترکیبی شرایط تجاری در ماه مارس ۴.۹ واحد سقوط کرد (نسبت به ماه فوریه) و به ۹۰.۵ واحد رسید. این بزرگترین افت این شاخص از مارس ۲۰۱۱ تا کنون است. در آن زمان یک زلزله و سونامی قدرتمند و به دنبال آن بدترین فاجعه هسته‌ای از زمان حادثه چرنوبیل در ۱۹۸۶، باعث شد تا اقتصاد ژاپن تحت فشار شدیدی قرار بگیرد.

پیش‌بینی می‌شود در ماه آوریل هم مهمترین شاخص شرایط تجاری ژاپن ۸.۱ درصد دیگر افت کرده و به ۸۳.۸ واحد برسد که این بدترین سقوط این شاخص از زمان آغاز به کار آن می‌باشد. این به معنای این است که شرایط اقتصاد ژاپن پس از اعلام وضعیت اضطراری توسط نخست‌وزیر شینزو آبه، در حال بدتر شدن است.