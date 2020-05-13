به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان هنری رسانهای اوج، پس از عرضه اینترنتی ۵ مستند مطالبهگر در پلتفرمهای اینترنتی نمایش فیلم، سازمان اوج در ادامه عرضه مستندهای موضوعمحور خود، همزمان با شبهای پرفیض قدر، ۸ مستند «وُد» به کارگردانی ابوالفضل منافیپور، «صحوری» به کارگردانی سیدامیر طباطبایی، «شمیم باران» به کارگردانی مصطفی حسنبیگی، «مجتهد لاری» به کارگردانی جواد یغموری، «آ سید مهدی» به کارگردانی بابک مینابی، «شیخ رضا» به کارگردانی بابک مینابی، «جعبه سیاه سفید» به کارگردانی سیدسینا عودی و «هشت بهانه کوچک برای یادآوری» به کارگردانی محمد صمیعپور را درباره علمای بزرگ دینی در پلتفرمهای اینترنتی نمایش فیلم عرضه کرد.
مستند «وُد»؛ وحدت شیعه و سنی در کلام علامه امینی
مستند «وُد» به کارگردانی ابوالفضل منافیپور به مشی و روش علامه امینی مؤلف کتاب الغدیر در توجه به وحدت مسلمانان میپردازد. این مستند از پنج سکانس تشکیل شده که در هر سکانس به یکی از مباحث مودت، کتاب الغدیر، وحدت مسلمانان، مظلومیت امیرالمومنین و گریه بر ابا عبدالله الحسین علیه السلام پرداخته شده است.
روایت شکلگیری خط اول تشیع در مستند «صحوری»
مستند «صحوری» به کارگردانی سیدامیر طباطبایی به روایت زندگی احمد بن اسحاق قمی نماینده امام حسن عسکری در قم و تبدیل این شهر به عنوان یکی از کانونهای اصلی آیین زرتشت به مرکز تشیع میپردازد. شهر قم تا یک قرن پیش از ورود حضرت معصومه (س)، یکی از کانونهای اصلی آیین زرتشت در ایران بوده است اما این روند با مهاجرت خاندان اشعری به این شهر به عنوان اولین شیعیان وارد شده در قم به کلی دگرگون و به نوعی خط اول شکل گیری مکتب تشیع پایه گذاری میشود.
«شمیم باران» روایتی از زندگی معنوی آیت الله مجتهدی تهرانی
مستند «شمیم باران» روایتی از زندگی معنوی آیتالله مجتهدی تهرانی اثری از مصطفی حسن بیگی است. این عالم برجسته، استاد حوزه علمیه آیتالله مجتهدی و مدرس اخلاق بود. وی در خاندانی متدین پرورش یافت، پدرش محمدباقر از کسبه معروف و با فضیلت بوده و جدش میرزا احمد از تجار مشهور و از مومنان عصر خود بود. بعد از این ۲، اجداد مجتهدی همگی در کسوت روحانیت و از علمای بزرگ و از ائمه جماعات مشهور کاشان بودند. از جمله اجداد وی، ملامحمدعلی مجتهد و ملامحمد باقر مجتهد و ملامحمد کاظم مجتهد کاشانی هستند.
قیام یک مجتهد به دلیل استبداد مشروطه در «مجتهد لاری»
مستند «مجتهد لاری» به کارگردانی جواد یغموری، روایت زندگی آیت الله سید «عبدالحسین موسوی لاری» است. ایشان پس از تحصیل در نجف، به لار می آید و برای مبارزه با ظلم و استبداد در دوران مشروطه، قیامی را رهبری می کند.
زندگی روحانی بزرگ دهه ۲۰ و ۳۰ تهران در مستند «آ سید مهدی»
فیلم مستند «آسید مهدی» درباره شخصیت، افکار و حالات روحی سیدمهدی قوام از علما و روحانیون دهه ۲۰ و ۳۰ تهران است که به واسطه شیوه و سلوک خاص خود در هدایت و ارشاد طبقات مختلف جامعه تا به امروز مشهور و زبانزد شده است. این فیلم مستند که توسط بابک مینایی بازیگر و گوینده کشورمان ساخته و تصویربرداری آن توسط علیرضا اسدنژاد در بازار تهران و گوهردشت کرج انجام شده است، سعی دارد با نگاهی موشکافانه و گاه متناقض، ابعاد مختلفی از زندگی مرحوم قوام را برای جامعه امروز آشکار کند.
روایتی از زندگی خطیب نامآشنا در مستند «شیخ رضا»
مستند «شیخ رضا» به کارگردانی بابک مینابی به زندگی زنده یاد شیخ رضا سراج از خطیبان توانمند و نامآشنای سالهای نه چندان دور کشور پرداخته است، شیخ رضا سراج از شاگردان حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی موسس حوزه علمیه قم بوده که در سال ۱۳۶۳ فوت کرده است، وی یکی از وعاظ و منبریهایی بوده که بسیاری را هدایت کرده است که از جمله آنها میتوان به رسول ترک، فرج تراب و طیب حاج رضایی اشاره کرد. همچنین او سبک روضه خوانی خاصی داشته که وی را معروف به «آیت البکا» کرده است.
سرگذشت شیخ احمد کافی در مستند «جمعه سیاه سفید»
مستند «جمعه سیاه سفید» به کارگردانی سیدسینا عودی به روایتی از سرگذشت و خدمات مرحوم شیخ احمد کافی در دوران رژیم پهلوی میپردازد. زندهیاد کافی از خطیبان مشهور تهران در دوران رژیم پهلوی بود که نقش به سزایی در گرایش عموم مردم تهران به مسائل دینی داشت. از خدمات زندهیاد کافی علاوه بر جذب بسیاری از جوانان به مسائل دینی، تأسیس بیش از ۲۰ مهدیه در شهرهای مختلف کشور بود. در این بین میتوان تأسیس مهدیه تهران در منطقه امیریه را یکی از برجستهترین اقدامات آن مرحوم دانست.
مستندی برای یادآوری سیره و منش امام موسی صدر
مستند «هشت بهانه کوچک برای یادآوری» به کارگردانی محمد صمیعپور در زمینه سیره و منش امام موسی صدر ساخته شده است. این مستند ۴۰ دقیقه ای که بر اساس ۸ فایل چند رسانه ای کمتر دیده شده از امام موسی صدر ساخته شده است به بررسی ابعاد شخصیتی او می پردازد و در مصاحبه با برخی از نزدیکان و علاقه مندان به آثار امام موسی صدر، برخی از ویژگی های فردی و اجتماعی وی را تشریح می کند.
در این مستند با افراد مختلفی از جمله محمدمهدی مهتدی سفیر سابق ایران، حجت الاسلام زائری، عادل پیغامی، نماینده جنبش امل لبنان در ایران و برخی دیگر از نزدیکان امام موسی صدر مصاحبه شده است.
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