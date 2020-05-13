کمک یک موسسه خیریه به ستاد دیه استان یزد برای آزادی زندانیان مالی

اسلام افشون در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مؤسسه خیریه لبخند بهار یکی از مؤسسه‌های خیریه موفق در یزد است که مدیرعامل ان با حضور در ستاد دیه استان و پرداخت مبلغ ۲۶۰ میلیون ریال، زمینه آزادی یک محکوم مالی را از زندان فراهم کرد.

مریم خلوت، مدیرعامل موئسسه خیریه لبخند بهار نیز با تاکید بر شعار این موئسسه تحت عنوان «یک لبخند چقدر می‌ارزد؟»، گفت: هدف این مجموعه شاد کردن خانواده‌ها و کسانی است که به هر نحوی دچار مشکلات شده‌اند.

وی، هدف از این اقدام خداپسندانه را خوشنودی خداوند و بازگرداندن یک محکوم مالی در این ماه بر سر سفره افطار در کنار خانواده بیان کرد.

به گزارش مهر، موئسسه خیریه لبخند بهار از سال ۱۳۹۶ تآسیس و شروع به فعالیت کرده و در زمینه‌های خیریه فعالیت می‌کند و تاکنون زمینه آزادی شش محکوم مالی را فراهم آورده است.