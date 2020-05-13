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۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۲:۴۱

برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد انجام شد؛

کمک یک موسسه خیریه به ستاد دیه استان یزد برای آزادی زندانیان مالی

کمک یک موسسه خیریه به ستاد دیه استان یزد برای آزادی زندانیان مالی

یزد ـ مسئول نمایندگی ستاد دیه استان یزد گفت: یک موسسه خیریه مبلغ ۲۶۰ میلیون ریال به ستاد دیه استان یزد اهدا و زمینه آزادی یک محکوم مالی را فراهم کرد.

اسلام افشون در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مؤسسه خیریه لبخند بهار یکی از مؤسسه‌های خیریه موفق در یزد است که مدیرعامل ان با حضور در ستاد دیه استان و پرداخت مبلغ ۲۶۰ میلیون ریال، زمینه آزادی یک محکوم مالی را از زندان فراهم کرد.

مریم خلوت، مدیرعامل موئسسه خیریه لبخند بهار نیز با تاکید بر شعار این موئسسه تحت عنوان «یک لبخند چقدر می‌ارزد؟»، گفت: هدف این مجموعه شاد کردن خانواده‌ها و کسانی است که به هر نحوی دچار مشکلات شده‌اند.

وی، هدف از این اقدام خداپسندانه را خوشنودی خداوند و بازگرداندن یک محکوم مالی در این ماه بر سر سفره افطار در کنار خانواده بیان کرد.

به گزارش مهر، موئسسه خیریه لبخند بهار از سال ۱۳۹۶ تآسیس و شروع به فعالیت کرده و در زمینه‌های خیریه فعالیت می‌کند و تاکنون زمینه آزادی شش محکوم مالی را فراهم آورده است.

کد مطلب 4924677

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