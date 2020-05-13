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۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۴:۳۹

مدیرکل آموزش و پرورش گلستان خبرداد

اجرای طرح یاری گران زندگی در۲۵درصدمدارس گلستان/۵۰۶ کانون تشکیل شد

اجرای طرح یاری گران زندگی در۲۵درصدمدارس گلستان/۵۰۶ کانون تشکیل شد

گرگان- مدیرکل آموزش و پرورش گلستان گفت: در طرح یاری گران زندگی ۵۰۶ کانون تشکیل و ۲۵ درصد مدارس گلستان را پوشش داد که این عدد از میانگین کشوری بالاتر است.

به گزارش خبرنگار مهر، احسان گوهری راد، ظهر چهارشنبه در جلسه کارگروه اجتماعی و سلامت خانواده اظهارکرد: در سال گذشته، در طرح توانمندسازی همزمان والدین، دانش آموزان و کارکنان ۶۱ میلیون تومان و در طرح نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان (نماد) ۲۰۰ میلیون تومان به آموزش و پرورش استان پرداخت شد.

وی افزود: در این طرح ها، دانش آموزان، والدین و کارکنان به طور همزمان در زمینه پیشگیری و مقابله با اعتیاد و کاهش آسیب های اجتماعی، آموزش می بینند. 

گوهری راد بیان کرد: طرح توانمندسازی در هزار و ۱۸۰ آموزشگاه اجرا شده و ۱۵۵ هزار و ۱۷۴ دانش آموز در مقاطع مختلف آموزش دیدند.

وی تصریح کرد: در طرح یاری گران زندگی هم ۵۰۶ کانون تشکیل شده و ۲۵ درصد مدارس استان را پوشش داد که از میانگین کشوری بالاتر است.

مدیرکل آموزش و پرورش گلستان گفت: طرح نماد هم در ۱۳۵ آموزشگاه اجرا شده و ۲۵ هزار و ۱۲۸ دانش آموز غربالگری شدند.

کد مطلب 4924754

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