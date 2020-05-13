توزیع ۶۸۰ هزار تن سیمان رایگان برای بازسازی مناطق آسیب دیده

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اتابک با اشاره به آمار سیمان اهدایی بنیاد مستضعفان برای بازسازی مناطق سیل زده و زلزله زده اظهار کرد: با توجه به سیاست حمایتی بنیاد مستضعفان برای کمک رسانی به بازسازی مناطق سیل زده، زلزله زده و آسیب دیده در حوادث طبیعی، جمع سیمان اهدایی این بنیاد برای بازسازی این مناطق آسیب دیده به بیش از ۶۸۰ هزار تن رسید.

مدیرعامل هلدینگ کاوه پارس افزود: بر اساس آخرین گزارش ها از تجمیع آمارها تا ۲۱ اردیبهشت امسال، میزان سیمان اهدایی بنیاد مستضعفان به مناطق سیل زده استان های گلستان، خراسان شمالی، مازندران، لرستان و ۱۵ استان دیگر به حدود ۳۷۹ هزار تن رسید.

وی ادامه داد: همچنین میزان سیمان اهدایی بنیاد مستضعفان به مناطق زلزله زده نیز تا ۲۱ اردیبهشت، بالغ بر ۳۰۰ هزار تن بوده است.

اتابک خاطرنشان کرد: ۶۸۰ هزار تن سیمان اهدایی بنیاد مستضعفان برای بازسازی این مناطق در اختیار بنیاد مسکن قرار گرفته تا در مناطق آسیب دیده از سیل و زلزله توزیع شود.