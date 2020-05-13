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۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۸:۲۴

توسط بنیاد مستضعفان انجام شد؛

توزیع ۶۸۰ هزار تن سیمان رایگان برای بازسازی مناطق آسیب دیده

توزیع ۶۸۰ هزار تن سیمان رایگان برای بازسازی مناطق آسیب دیده

مدیرعامل هلدینگ کاوه پارس وابسته به بنیاد مستضعفان از توزیع ۶۸۰ هزار تن سیمان رایگان برای بازسازی مناطق آسیب دیده از سیل و زلزله توسط این بنیاد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اتابک با اشاره به آمار سیمان اهدایی بنیاد مستضعفان برای بازسازی مناطق سیل زده و زلزله زده اظهار کرد: با توجه به سیاست حمایتی بنیاد مستضعفان برای کمک رسانی به بازسازی مناطق سیل زده، زلزله زده و آسیب دیده در حوادث طبیعی، جمع سیمان اهدایی این بنیاد برای بازسازی این مناطق آسیب دیده به بیش از ۶۸۰ هزار تن رسید.

مدیرعامل هلدینگ کاوه پارس افزود: بر اساس آخرین گزارش ها از تجمیع آمارها تا ۲۱ اردیبهشت امسال، میزان سیمان اهدایی بنیاد مستضعفان به مناطق سیل زده استان های گلستان، خراسان شمالی، مازندران، لرستان و ۱۵ استان دیگر به حدود ۳۷۹ هزار تن رسید.

وی ادامه داد: همچنین میزان سیمان اهدایی بنیاد مستضعفان به مناطق زلزله زده نیز تا ۲۱ اردیبهشت، بالغ بر ۳۰۰ هزار تن بوده است.

اتابک خاطرنشان کرد: ۶۸۰ هزار تن سیمان اهدایی بنیاد مستضعفان برای بازسازی این مناطق در اختیار بنیاد مسکن قرار گرفته تا در مناطق آسیب دیده از سیل و زلزله توزیع شود.

کد مطلب 4924835

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