صادرات ماسک N95، لباس پزشکی و کیت سرولوژی خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صمت از صدور مجوز صادرات نامحدود ماسک N۹۵، لباس پرستاری و کیت سرولوژی کرونا خبر داد وگفت: به منظور حمایت از تولید کنندگان داخلی، ثبت سفارش و واردات تجهیزات پزشکی دارای مشابه داخلی، ممنوع شد.
آقای حسین مدرسخیابانی افزود: شرایط تولید اقلام بهداشتی و تجهیزات پزشکی مرتبط با کرونا در کشور به نحوی است که ایران را به یکی از قطبهای صادرات محصولات پزشکی و بهداشتی مرتبط با کرونا، تبدیل کرده است.
وی اضافه کرد: بر این اساس به منظور حمایت از تولید کنندگان داخلی و پاسخ گویی به بخشی از نیاز کشورهای درگیر با شیوع ویروس کرونا در دنیا، اجازه صادرات نامحدود برای اقلامی همچون ماسک N۹۵، لباس پرستاری و کیت سرولوژی تشخیص کرونا صادر شده است؛ چرا که تولید این محصولات فراتر از نیاز داخلی است.
مدرس خیابانی گفت: آزاد سازی صادرات این سه قلم تجهیز پزشکی به اداره کل مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن وتجارت ابلاغ شده و بر اساس هماهنگی به عمل آمده با وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان غذا و دارو اجازه صادرات ۵۰ درصد تولیدات ونتیلاتور، مانیتورهای علائم حیاتی و دستگاه اکسیژن ساز خانگی داده شده است.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: تصمیم برای آزاد سازی صادرات سه قلم کالای مذکور به صورت بدون محدودیت، به منظور حمایت از تولید داخلی صورت گرفته و این امیدواری وجود دارد که با توسعه بازارهای فروش این محصولات زمینه تولید هر چه بیشتر آن، فراهم شود.
مدرس خیابانی اضافه کرد: همچنین به منظور حمایت از تولید داخلی، ثبت سفارش واردات اقلام و تجهیزات پزشکی که توانایی تولیدآنها در کشور وجود دارد، بر روی سیستم ثبت سفارش قفل شده واجازه واردات این اقلام به منظور حمایت از تولید کنندگان داخلی داده نخواهد شد.
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