به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شین‌هوا، فرانسه، یکی از قدرت‌های اقتصادی کلیدی اروپا، در تلاش برای مقابله با تأثیرات اقتصادی سنگین پاندمی کرونا، در ماه آوریل شاهد افت ۲۷ درصدی فعالیت‌های اقتصادی خود بود اما شرایط نسبت به ماه مارس بهبود یافت.

بر طبق گزارش ماهانه بانک مرکزی از فعالیت‌های تجاری فرانسه، افت فعالیت‌های اقتصادی در ماه آوریل همچنان سنگین باقی ماند اما شدت این افت از پایان ماه مارس کمتر بود، البته بخش‌هایی مانند خدمات خانوار از این امر مستثنی بودند.

بر اساس مصاحبه‌های انجام شده توسط بانک مرکزی با مدیران ۸۵۰۰ شرکت در بازه ۲۸ آوریل تا ۶ می، مشخص شد که اقتصاد داخلی فرانسه ۲۷ درصد زیر سطح نرمال خود فعالیت می‌کند. این در حالی است که در ماه قبل هم این فعالیت‌ها ۳۲ درصد افت کرده بودند.

در گزارش بانک مرکزی آمده است: در ماه آوریل که اقتصاد فرانسه یک ماه کامل در قرنطینه بود (در مقایسه با ماه مارس که نیمی از آن در شرایط قرنطینه سپری شده بود، چراکه قرنطینه فرانسه از ۱۷ مارس آغاز شده بود) فعالیت‌های اقتصادی تا سطح قابل‌توجهی پایین آمد.