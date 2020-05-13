آنتی هیستامین به عمر بیشتر بیماران سرطان پوست کمک می کند

به گزارش خبرنگار مهر، «هاکان اولسون»، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه لوند سوئد، در این باره میگوید: «مطالعات قبلی نشان داده اند آنتی هیستامین برای بیماران مبتلا به سرطان سینه با فواید زنده ماندن مرتبط است. با این حال تحقیقات بیشتری برای تأیید این نتایج لازم است.»
در این مطالعه، محققان شش نوع آنتی هیستامین را در بیماران مبتلا به ملانوما خفیف بررسی کردند: desloratadine، cetirizine، loratadine، clemastine، ebastine و fexofenadine.
آنها اطلاعات بدست آمده از ۲۴,۵۶۲ فرد در سوئد که بین سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۴ برای اولین بار مبتلا به سرطان پوست تشخیص داده شده بودند را بررسی کردند. از بین این تعداد، ۱۲۵۳ نفر آنتی هیستامین مصرف میکردند.
پرمصرفترین آنتی هیستامینها به ترتیب شامل desloratadine (۳۹۵)، cetirizine (۳۲۴)، loratadine (۲۵۱) یا clemastine (۱۹۲) بود. سایر آنتی هیستامینها توسط تعداد بسیار کم افراد استفاده میشد.
هاکان عنوان میکند: «ما مشاهده کردیم در بین افرادی که desloratadine و همچنین loratadine، بخصوص در گروه سنی ۶۵ سال به بالا، مصرف میکردند، میزان زنده ماندن بهتر بود. در افراد دیگری که سایر آنتی هیستامینها را مصرف میکردند تأثیر قابل توجهی مشاهده نشد.»
وی در ادامه میافزاید: «مصرف desloratadine و loratadine ریسک ابتلاء به ملانوما بدخیم جدید را نیز کاهش میدهد.»
محققان معتقدند این یافتهها برای تولید داروهای ملانوما در آینده مفید هستند. در ضمن عوارض جانبی جدی ای هم ندارند.
تیم تحقیق در تلاش برای انجام آزمایشات حیوانی به منظور پی بردن به مکانیسم این اثرگذاری است.
نظر شما