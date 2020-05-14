به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، عباس تابش در استودیو پخش خبر ۲۱ شبکه اول سیما، با تاکید بر الزام خودروسازان به ثبت خودروهای صفر کیلومتر در سامانه جامع انبارها، از مردم درخواست کرد که هر گونه خودروهای در انبار مانده یا پارکینگ‌ها را به شماره تلفن ۱۲۴ گزارش دهند.

وی گفت: وزارت صمت بعد از این در سطح بازار، نظارت بر عرضه، تقاضا و قیمت‌ها را مدنظر قرار خواهد داد. او ادامه داد: از این پس نگهداری خودرو در سوله و انبارها و پارکینگ‌ها مشمول تطبیق با شرایط انبارداری خواهد بود به گونه‌ای که اگر فردی خودروی صفری را در انبار یا پارکینگ نگهداری نماید چنانچه در سامانه انبارداری ثبت نام نکرده باشد مشمول احتکار و عدم عرضه خواهد بود مردم می‌توانند در صورت مشاهده هر گونه خودروی صفر در انبارها و پارکینگ‌ها با تماس به شماره ۱۲۴ با مراکز مربوطه وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع را در میان بگذارند.

تابش در خصوص کدهای ملی معلق در بازار خرید و فروش خودرو گفت: دارا بودن کد ملی برای ثبت سیستماتیک خرید خودرو در سامانه به تنهایی کافی نیست و برای این کار باید کدهای ملی، شماره گواهینامه، حساب بانکی و شماره سیم کارت شخصی متقاضی باید با هم هماهنگ باشد و در سامانه همتا تطبیق بپذیرد.

او در خصوص شرایط شرکت در فروش فوق العاده‌های خودرو افزود: فرد متقاضی نباید در ۳۶ ماه گذشته ثبت درخواستی در سامانه خرید خودرو در کارخانه سایپا و ایران خودرو داشته باشد. ضمناً خودروهایی که در فروش فوق العاده عرضه می‌شود باید یک سال در رهن بماند و امکان خرید و فروش آن‌ها وجود ندارد مضاف بر این اگر خودرویی سه ماه در پارکینگ بماند و برای سرویس اولیه به نمایندگی مراجعه نکند فاقد گارانتی تلقی و امتیاز آن‌ها حذف خواهد شد.

معاون وزیر صمت تصریح کرد: برای عرضه خودرو در فروش فوق العاده، محدودیت ثبت نام نداریم و هر فرد برای ثبت نام تقاضا، یک هفته زمان خواهد داشت، در این نوع عرضه، سیستم قرعه کشی انجام می‌گیرد و مشمولین و حائزین قرعه می‌توانند ظرف مدت ۴۸ ساعت باقی پول را واریز و پس از سه ماه خودروی خود را تحویل بگیرند ضمناً پس از ۴۸ ساعت از قرعه کشی، مبلغ افرادی که حائز قرعه نشده اند باز پس خواهد شد.

تابش خاطر نشان کرد: از این پس محدودیتی برای ثبت نام خودرو وجود ندارد و شرایط سود مشارکت برای خودروهای فروش فوری صفر درصد، فروش یک ساله ۶ درصد و دو ساله ۱۲ درصد خواهد بود.