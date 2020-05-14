کتابخانه شفت همچنان فاقد فضای مستقل/ مصوبه ای که محقق نشد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار شفت ظهر پنجشنبه در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شفت در فرمانداری این شهرستان، اظهار کرد: کتابخانه شناسنامه هویتی هر منطقه محسوب می‌شود.

سید محسن موسوی با بیان اینکه فضای فیزیکی کتابخانه باید با توجه به بافت جمعیتی هر منطقه باشد، افزود: فضای فیزیکی کتابخانه شهر شفت مناسب نبوده و باید فضایی مناسب با بافت جمعیتی این شهرستان تهیه شود.

فرماندار شفت با تأکید بر لزوم قرار گرفتن کتابخانه در بافت مرکزی شهر، گفت: کتابخانه ها باید از نظر شکل و ساختار نیز مناسب با فرهنگ هر منطقه طراحی و ساخته شوند.

وی با بیان اینکه کتابخانه یک سرمایه گذاری ارزشمند برای آیندگان است، تصریح کرد: باید برنامه ریزی و اقدامات خوبی در این زمینه در شهر شفت انجام شود.

موسوی با اشاره به پرداخت نیم درصد شهرداری به کتابخانه ها برای انجام هزینه‌های جاری و با بیان اینکه شهرداری شفت در این زمینه وضعیت مطلوبی ندارد، تأکید کرد: شهرداری شفت باید یک زمان مشخص را برای پرداخت این مبلغ باید تعیین کنند.

عقب ماندگی شهرداری شفت در زمینه پرداخت نیم درصد

رئیس کتابخانه های عمومی شفت نیز در این جلسه با اشاره به فعالیت سه کتابخانه شهری و روستایی در این شهرستان، اظهار کرد: متأسفانه کتابخانه شهید چمران شفت به عنوان کتابخانه مرکزی دارای فضای فیزیکی مناسب و مستقلی نیست.

زینب عزیزپور با بیان اینکه این موضوع از سال‌های گذشته تاکنون گلایه علاقه مندان به کتاب و کتابخوانی در شفت را به دنبال داشته است، افزود: سال‌ها است که در انجمن کتابخانه های عمومی شفت از شهرداری و شورای اسلامی این شهر خواسته شده تا یک فضای و ساختمان مناسب به این اداره اختصاص دهند اما متأسفانه تاکنون عملی نشده است.

وی با اشاره به اینکه دوری از مرکز شهر و عدم دسترسی آسان مخاطبان به فضای این کتابخانه از دیگر مشکلات کتابخانه عمومی شهید چمران شفت است، گفت: تعیین یک ساختمان با فضای مناسب برای کتابخانه عمومی شهر شفت برای تأمین نیاز مخاطبان لازم و ضروری است.

رئیس کتابخانه های عمومی شفت با بیان اینکه ۳۳ هزار و ۴۸ عنوان کتاب در کتابخانه های شهرستان وجود دارد، ادامه داد: هزار و ۱۰۱ نفر به عنوان اعضای فعال کتابخانه های عمومی شهرستان شفت هستند که از خدمات این نهاد بهره می‌برند.

وی شاخص امانت کتاب طی یک ماه در کتابخانه های عمومی شفت را حدود ۱۳۰۰ کتاب عنوان و بیان کرد: با توجه به شیوع ویروس کرونا و تعطیلی فعالیت‌های کتابخانه ای، با استفاده از بستر فضای مجازی پویش‌هایی راه اندازی شد که با استقبال خوب مخاطبان همراه بود.

عزیزپور با اشاره به پرداخت نیم درصد شهرداری‌ها در حق کتابخانه های عمومی اشاره و با بیان اینکه شهرداری و شورای شهر احمد سرگوراب همکاری خوبی در این زمینه داشته و تمام مبالغ نیم درصد خود را پرداخت کرده‌اند، گفت: متأسفانه شهرداری شفت در این زمینه با عقب ماندگی مواجه بوده و از ابتدای امسال تاکنون تنها دو میلیون تومان از حق نیم درصد را پرداخت کرده است.