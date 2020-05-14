به گزارش خبرنگار مهر، خدابخش مرادی نافچی ظهر پنجشنبه در جلسه هماهنگی بازگشایی مدارس در استان زنجان، بر اجباری نبودن حضور دانش آموزان در مدارس تاکید کرد و گفت: نیازی به حضور دانش آموزان نیست و اگر دانش آموزی اشکال درسی داشته باشد می‌تواند در کلاس حضور شود.

وی اظهار کرد: باید حضور دانش آموزان با هماهنگی مدیر مدرسه باشد و از هر گونه تجمع و اجتماع در کلاس و مدرسه باید جلوگیری شود.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار زنجان، گفت: شهروندان توجه داشته باشند که اجباری برای حضور دانش‌آموزان در مدارس و کلاس درس نیست.

مرادی نافچی با بیان اینکه اجباری برای برگزاری امتحانات نیز به صورت حضوری وجود ندارد و تنها پایه دوازدهم که تصمیم‌گیری در این رابطه در سطح ملی بوده است، ابراز کرد: مدیران مراقب برخورد احساسی برای حضور دانش‌آموزان در کلاس درس باشند تا مشکلی به وجود نیاید.

وی افزود: رویکرد مدیریت استان اولویت سلامت مردم و دانش‌آموزان است و نباید کاری کرد که سلامت شهروندان تهدید شود و نباید تصمیمی بگیریم که با مقاومت اجتماعی روبه رو شود که زیبنده نظام اجرایی استان نیست.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار زنجان گفت: فرمانداران، بخشداران و حتی دهیاران، نظارت ویژه‌ای بر ضدعفونی مدارس و کلاس‌های درس از روز جمعه داشته باشند و نباید روز شنبه مدرسه‌ای بازگشایی شود که ضدعفونی در آن انجام نشده است.

مرادی نافچی با بیان اینکه استان زنجان در وضعیت زرد قرار دارد، افزود: رفتاری که برای دانش‌آموزان و دبیران انتخاب شود باید مختص منطقه زرد و شرایط مختص آن باشد.

وی افزود: در برگزاری کلاس درس باید از هر گونه برخورد احساسی جلوگیری شود و تمام الزامات بهداشتی به خوبی رعایت شود.