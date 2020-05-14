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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۷:۴۲

معاون سیاسی و امنیتی استاندار زنجان:

روز شنبه نباید بدون ضدعفونی هیچ مدرسه‌ای بازگشایی شود

روز شنبه نباید بدون ضدعفونی هیچ مدرسه‌ای بازگشایی شود

زنجان- معاون سیاسی و امنیتی استاندار زنجان گفت: فرمانداران، بخشداران نظارت ویژه‌ای بر ضدعفونی کلاس‌های درس از روز جمعه داشته باشند و نباید روز شنبه بدون ضدعفونی مدرسه‌ای بازگشایی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، خدابخش مرادی نافچی ظهر پنجشنبه در جلسه هماهنگی بازگشایی مدارس در استان زنجان، بر اجباری نبودن حضور دانش آموزان در مدارس تاکید کرد و گفت: نیازی به حضور دانش آموزان نیست و اگر دانش آموزی اشکال درسی داشته باشد می‌تواند در کلاس حضور شود.

وی اظهار کرد: باید حضور دانش آموزان با هماهنگی مدیر مدرسه باشد و از هر گونه تجمع و اجتماع در کلاس و مدرسه باید جلوگیری شود.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار زنجان، گفت: شهروندان توجه داشته باشند که اجباری برای حضور دانش‌آموزان در مدارس و کلاس درس نیست.

مرادی نافچی با بیان اینکه اجباری برای برگزاری امتحانات نیز به صورت حضوری وجود ندارد و تنها پایه دوازدهم که تصمیم‌گیری در این رابطه در سطح ملی بوده است، ابراز کرد: مدیران مراقب برخورد احساسی برای حضور دانش‌آموزان در کلاس درس باشند تا مشکلی به وجود نیاید.

وی افزود: رویکرد مدیریت استان اولویت سلامت مردم و دانش‌آموزان است و نباید کاری کرد که سلامت شهروندان تهدید شود و نباید تصمیمی بگیریم که با مقاومت اجتماعی روبه رو شود که زیبنده نظام اجرایی استان نیست.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار زنجان گفت: فرمانداران، بخشداران و حتی دهیاران، نظارت ویژه‌ای بر ضدعفونی مدارس و کلاس‌های درس از روز جمعه داشته باشند و نباید روز شنبه مدرسه‌ای بازگشایی شود که ضدعفونی در آن انجام نشده است.

مرادی نافچی با بیان اینکه استان زنجان در وضعیت زرد قرار دارد، افزود: رفتاری که برای دانش‌آموزان و دبیران انتخاب شود باید مختص منطقه زرد و شرایط مختص آن باشد.

وی افزود: در برگزاری کلاس درس باید از هر گونه برخورد احساسی جلوگیری شود و تمام الزامات بهداشتی به خوبی رعایت شود.

کد مطلب 4925678

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