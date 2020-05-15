به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سیانبیسی، شرکت اعتبارسنجی و خدمات تحلیلی سرمایهگذاران، مودیز، اعلام کرد فروش جهانی خودروسازان امسال ۲۰ درصد سقوط خواهد کرد. این در حالی است که در پیشبینی قبلی این شرکت میزان افت فروش خودروسازان ۱۴ درصد اعلام شده بود.
مودیز اعلام کرد که فروش خودرو در اروپا و ایالات متحده در سال ۲۰۲۰ با سقوط سنگینی روبرو خواهد شد و به ترتیب ۳۰ درصد و ۲۵ درصد پایین خواهد آمد.
اما در پیشبینی جدید میزان افت فروش خودرو در چین، نسبت به پیشبینی قبلی تغییر نکرد. بر این اساس در سال ۲۰۲۰ میزان فروش خودرو در دومین اقتصاد بزرگ جهان ۱۰ درصد سقوط خواهد کرد.
فالک فری، یکی از مدیران ارشد مودیز در بیانیهای اعلام کرد که فروش جهانی خودروسازان در سال ۲۰۲۱ با رشدی ۱۱.۵ درصدی بهبود مییابد.
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