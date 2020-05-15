  1. اقتصاد
  2. اقتصاد جهان
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۵:۴۴

با برآورد سقوط ۲۰ درصدی

مودیز پیش‌بینی فروش جهانی خودروسازان را دوباره کاهش داد

مودیز پیش‌بینی فروش جهانی خودروسازان را دوباره کاهش داد

مودیز اعلام کرد فروش جهانی خودروسازان امسال ۲۰ درصد سقوط خواهد کرد. این در حالی است که در پیش‌بینی قبلی این شرکت میزان افت فروش خودروسازان ۱۴ درصد اعلام شده بود.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، شرکت اعتبارسنجی و خدمات تحلیلی سرمایه‌گذاران، مودیز، اعلام کرد فروش جهانی خودروسازان امسال ۲۰ درصد سقوط خواهد کرد. این در حالی است که در پیش‌بینی قبلی این شرکت میزان افت فروش خودروسازان ۱۴ درصد اعلام شده بود.

مودیز اعلام کرد که فروش خودرو در اروپا و ایالات متحده در سال ۲۰۲۰ با سقوط سنگینی روبرو خواهد شد و به ترتیب ۳۰ درصد و ۲۵ درصد پایین خواهد آمد.

اما در پیش‌بینی جدید میزان افت فروش خودرو در چین، نسبت به پیش‌بینی قبلی تغییر نکرد. بر این اساس در سال ۲۰۲۰ میزان فروش خودرو در دومین اقتصاد بزرگ جهان ۱۰ درصد سقوط خواهد کرد.

فالک فری، یکی از مدیران ارشد مودیز در بیانیه‌ای اعلام کرد که فروش جهانی خودروسازان در سال ۲۰۲۱ با رشدی ۱۱.۵ درصدی بهبود می‌یابد.

کد مطلب 4925719

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها