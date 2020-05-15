توکل به خدا از مهم ترین مؤلفه های غلبه بر مشکلات است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اکبر کیخا در خطبه‌های نماز جمعه این هفته زابل که در مصلی المهدی (عج) این شهرستان برگزار شد، اظهار داشت: امروز روز شهادت حضرت علی (ع) است، این روز را به محضر حضرت ولیعصر (عج) تسلیت عرض می‌کنیم.

وی با اشاره به اینکه ماه رمضان فرصت خودسازی و تهذیب نفس است، افزود: در این روزها باید سعی کنیم انس خاصی با قرآن داشته باشیم زیرا تلاوت یک آیه در این ماه مبارک مطابق با یک ختم قرآن در ماه‌های دیگر است.

امام جمعه زابل با اشاره به اینکه امروز اولین نمازجمعه سال جدید در شهرستان زابل برگزار شد، گفت: به جهت اهمیت سلامت جامعه و طبق نظر متخصصین و ستاد ملی مبارزه با کرونا، نمازجمعه ها که زیر بمباران‌ها تعطیل نشد، به جهت حفظ سلامت جامعه ۱۱ هفته هست که برگزار نشده و حتی درب حرم های مطهر در کشور بسته شد که این موضوع بیش از پیش عقلانیت نظام اسلامی را نشان داد.

وی با اشاره به اینکه بیماری کرونا این روزها همه جهان را درگیر کرده است، ادامه داد: به لطف خداوند ایران اسلامی در این موضوع هم سربلند می‌شود با توکل و یاری خداوند از این آزمون هم سربلند بیرون خواهیم آمد.

حجت الاسلام کیخا گفت: این روزها به برکت جمهوری اسلامی و به برکت ولی فقیه که کلامش آرامش را در جامعه ایجاد کرد، یک همدلی و هم زبانی خاصی برای مقابله با ویروس کرونا در کشور ایجاد شده است.

وی بیان کرد: از همین رو همه در کشور حول محور ستاد ملی مبارزه با کرونا حرکت کردند و پزشکان و پرستاران تنها نماندند. نیروهای مسلح، بسیجیان، دانشجویان، طلاب و همه آخاد مردم جهادی وارد میدان شدند و صحنه‌های روزهای دفاع مقدس بار دیگر تداعی شد.

امام جمعه زابل تصریح کرد: با صدور فرمان رزمایش مواسات و کمک مومنانه ایران اسلامی عطر و بوی جامعه مهدوی گرفت و این کمک‌های مومنانه در این روزهای خاص نور امید را بار دیگر در جامعه منتشر کرد.

وی افزود: کارگاه‌های تولید ماسک و دستکش به همت خود مردم و گروه‌های جهادی شکل گرفت و کمک به بیماران و خانواده‌های گرفتار سرلوحه کار همه قرار گرفت.

حجت الاسلام کیخا تصریح کرد: این همدلی به تمام معنی به جهان نشان داد که نظام جمهوری اسلامی و ملت شریف ایران در این میدان هم سربلند بودند و زیبایی‌های دین مبین اسلام را به جهانیان نشان دادند.

وی ادامه داد: ملت بزرگ ایران در موضوع کرونا بار دیگر نشان داد که در سخت‌ترین میادین با توکل به خدای متعال و استفاده از استعدادهای خدادادی می‌توان، پیروز بود.

امام جمعه زابل با اشاره به اینکه ترور سردار دل‌ها شهید حاج قاسم سلیمانی بیش از پیش عطر جهاد و شهادت را در جبهه مقاومت منتشر کرد، بیان کرد: ملت ایران در این موضوع بار دیگر نشان داد که علارغم همه شیطنت‌ها این کشور مملو از سلیمانی هاست.

وی با اشاره به اینکه بحران کرونا چهره واقعی دنیای غرب را نمایان کرد، گفت: این موضوع پرده از چهره پلید استکبار جهانی برداشت و ضعف آنها را برملا ساخت و دنیای غرب و آمریکا با آن همه ادعا در پیشرفت و تکنولوژی زمین گیر شدند.

حجت الاسلام کیخا افزود: در این ایام اتحادیه اروپا به نوعی از هم پاشید و کشورهای عضو آن نه تنها به هم کمک نکردند بلکه امکانات پزشکی همدیگر را دزدیدند و نگاه واقعی آنها به انسان‌ها و حتی به مردم خودشان معلوم شد.

وی با تاکید بر اینکه با توکل بر خدای متعال و با رعایت اصول بهداشتی از این گرفتاری با صحت و سلامتی عبور خواهیم کرد، تصریح کرد: لزوم رعایت فاصله گذاری اجتماعی و عمل به توصیه‌های وزارت بهداشت و ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا را باید جدی بگیریم.

امام جمعه زابل در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به اینکه امسال از جانب رهبر معظم انقلاب سال «جهش تولید» نام گذاری شده است، گفت: این نام گذاری نشان از اهمیت اقتصاد و اولویت آن است.