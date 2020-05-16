کاهش ۱۰ درصدی قیمت مرغ و تخم مرغ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، یدالله صادقی در جلسه تنظیم بازار استان تهران به وضعیت قیمت اقلام اساسی اشاره کرد و گفت: قیمت برنج داخلی نسبت به ۱۰ روز قبل تغییر محسوسی نداشته، اما نسبت به ماه قبل ۶ درصد افزایش قیمت داشته است، همچنین قیمت برنج وارداتی پاکستانی نسبت به ده روز قبل ۱۰ درصد و نسبت به شش ماه گذشته با ۲۶ درصد افزایش قیمت مواجه شده و برنج هندی نیز نسبت به ۶ ماه قبل با افزایش قیمت ۳۶ درصدی همراه بوده است.

وی گفت: افزایش قیمت برنج وارداتی ناشی از کاهش عرضه به سبب عدم تخصیص به موقع ارز و عدم فروش و عرضه در مبادی تامین به دلیل بیماری کرونا بوده، همچنین قیمت برنج داخلی نیز به سبب کاهش عرضه برنج وارداتی و افزایش قیمت برنج وارداتی، دوری فصل برداشت و افزایش هزینه‌های تولید ناشی از هزینه‌های تحمیلی بیماری کرونا افزایش یافته است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با اشاره به افزایش قیمت حبوبات گفت: دوری فصل برداشت، افزایش قیمت حبوبات داخلی به دلیل افزایش نرخ ارز، عدم تخصیص ارز نیمایی و افزایش تقاضا به دلیل ذخیره سازی توسط برخی خانواده‌ها در پی بیماری کرونا سبب افزایش قیمت حبوبات نسبت به ۶ ماه قبل شده است.

وی ادامه داد: مواد پروتیینی از جمله گوشت گوسفندی مخلوط و گوساله نسبت به ۶ ماه گذشته ۱۴ درصد افزایش داشته، البته قیمت مرغ و تخم مرغ در این مدت با کاهش ۱۰ درصدی همراه شده است، به علاوه در مورد لبنیات ثبات نسبی در مورد کالاهای مشمول نرخ گذاری ستاد تنظیم بازار را شاهد بودیم.

صادقی گفت: با توجه به تغییر مبنای واردات شکر از ارز ۴۲۰۰ به ارز نیمایی نسبت به ۶ ماه قبل با افزایش قیمت مواجه شدیم، اما چای در این مدت ۶ درصد کاهش داشته، همچنین قیمت نهاده‌های دامی به سبب کاهش صادرات با افزایش ۳۷ درصدی همراه شده است.