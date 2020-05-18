پرسپولیس منتظر محکومیت ۹ میلیاردی جدید!

به گزارش خبرنگار مهر، گابریل کالدرون بابت عدم دریافت مطالبات خود بابت حضور نیم فصل در پرسپولیس اقدام به فسخ قرارداد کرد تا بتواند پس از شکایت به فیفا مبلغ ۵۳۰ هزار دلار جریمه دریافت کند.

باشگاه پرسپولیس نیز حدود دو ماه پیش دفاعیه خود را در قبال ادعای سرمربی آرژانتینی نیم فصل اول این تیم ارائه کرد تا بتواند از میزان محکومیت خود بکاهد.

پیگیری سرخ‌ها از فیفا بابت رسیدگی به پرونده شاکیان خود سبب شد تا آنها در جریان صدور حکم کالدرون قرار گرفته اما هنوز رای اولیه را دریافت نکرده‌اند.

ابلاغ حکم فیفا به طرفین دعوی، ظرف چند روز آینده صورت می‌گیرد تا میزان بدهی پرسپولیس به کالدرون به طور دقیق مشخص شود.

در صورتی که فیفا تمام شروط سرمربی آرژانتین سابق سرخ‌ها را بپذیرد باشگاه پرسپولیس محکوم به پرداخت ۵۳۰ هزار دلار می‌شود که به میزان بدهی فعلی ۷۰ میلیارد تومانی پرسپولیس، نزدیک به ۹ میلیارد تومان دیگر می‌افزاید!