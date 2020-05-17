آمریکا به دنبال مقابله با صادرات سوخت ایران به ونزوئلا

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، یکی از مقامات ارشد دولت ترامپ به رویترز گفت که دولت آمریکا به دنبال اقدامی برای مقابله با صادرات سوخت ایران به ونزوئلا می‌باشد.

این مقام ارشد که خواست نامی از او برده نشود گفت: دولت ترامپ با اطمینان بالایی معتقد است که نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، در ازای این سوخت چندین تن طلا به ایران داده است.

او گفت: این اقدام نه تنها از سوی ایالات متحده مورد استقبال قرار نگرفته بلکه مورد استقبال منطقه هم واقع نشده است و ما به دنبال اقدامی برای تقابل با آن هستیم.

داده‌های ردیابی کشتی رفینیتیو ایکون نشان می‌دهد که حداقل یک نفتکش که محموله سوخت خود را از بنادر ایرانی بارگیری کرده، به سوی ونزوئلا رهسپار شده است. این می‌تواند باعث آرام شدن اوضاع ونزوئلا، که با کمبود شدید بنزین روبرو شده است، بشود.

طبق این داده‌ها نفتکش کلاول، که یک نفتکش سایز متوسط با پرچم ایران است، بعد از بارگیری محموله خود از بندرعباس، چهارشنبه گذشته از کانال سوئز عبور کرده است.

ونزوئلا برای سرپا نگاه داشتن اقتصاد متزلزل خود به شدت به بنزین و سایر محصولات پالایشگاهی نیاز دارد.

این نقل‌وانتقال جدیدترین نشانه همکاری بین ایران و ونزوئلا است. از ماه گذشته چندین هواپیمای ایرانی مواد و مصالح مورد نیاز برای راه‌اندازی مجدد یک پالایشگاه ونزوئلا با ظرفیت ۳۱۰ هزار بشکه در روز را به این کشور منتقل کرده‌اند. این اقدام از سوی آمریکا به شدت محکوم شد.

ظرفیت روزانه ۱.۳ میلیون بشکه‌ای پالایشگاهی ونزوئلا به علت سرمایه‌گذاری کم و نگهداری ضعیف در لبه سقوط قرار دارد.

۴ نفتکش دیگر با سایز مشابه نفتکش کلاول، همگی با پرچم ایران و بارگیری شده از سوخت در بندر عباس، پس از عبور از کانال سوئز به دنبال رسیدن به اقیانوس اطلس هستند. داده‌ها نشان می‌دهد که این کشتی‌ها هنوز مقصد نهایی خود را مشخص نکرده‌اند.

یکی از مقامات عضو گروه مخالفان دولت مادورو خبر داد که یکی از این پنج نفتکش، به نام فورچن، برای ورود به آب‌های ونزوئلا وقت گرفته است. سیاستمداران مخالف دولت ونزوئلا همچنین خبر دادند که هر ۵ نفتکش به سوی ونزوئلا حرکت می‌کنند.