آخرین وضعیت ابطال واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‎الاسلام درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در جلسه مسئولان عالی قضایی با ارائه گزارشی از پیگیری وضعیت برخی واحدهای تولیدی در استان کرمانشاه که انتشار گزارش آن در رسانه ملّی واکنش هایی را در پی داشت، اظهار داشت: برخی از موارد این گزارش مطابق با واقع بوده و پیگیری آن در دستور کار قرار گرفته است.

وی همچنین به موضوع واگذاری شرکت کشت و صنعت دشت مغان اشاره کرده و افزود: با توجه به ایرادات جدی که در واگذاری این شرکت به بخش خصوصی وجود داشت، هیأت داوری در اردیبهشت ماه جاری درخواست ابطال این واگذاری را به هیأت واگذاری اعلام کرد اما هیأت مذکور با رد این درخواست، آن را مجدداً به هیأت داوری بازگرداند که موضوع همچنان در دست بررسی است.

رئیس قوه قضاییه نیز ضمن تقدیر از پیگیری موضوع کرمانشاه توسط سازمان بازرسی، به این سازمان دستور داد گزارش بررسی های خود در موضوع واگذاری شرکت کشت و صنعت دشت مغان را به‎ همه اعضای هیات واگذاری ارائه کند.

