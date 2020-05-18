استمرار استقبال از سینماماشین با «جهان با من برقص»/سینما زنده است

امیرحسین حیدری مدیر شرکت پخش «نمایش گستران» در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اکران فیلم سینمایی «جهان با من برقص» به کارگردانی سروش صحت در قالب طرح «سینماماشین» که از امشب دوشنبه ۲۹ اردیبهشت‌ماه در ۲ سانس ۲۱:۳۰ و ۲۳:۳۰ در پارکینگ شماره سه برج میلاد آغاز می‌شود، گفت: در حال حاضر تنها چاره‌ای که داریم برای اینکه سینما را زنده نگه داریم و مردم را ترغیب کنیم که فیلم ببینند و با سینما ارتباط داشته باشند، همین طرح «سینماماشین» است.

وی افزود: «جهان با من برقص» به لحاظ مضمون و موضوعی که دارد، فکر می‌کنم برای این روزها جذاب باشد و مردم اوقات خوشی را می‌توانند با تماشای آن سپری کنند. به‌عنوان پخش‌کننده باید بگویم روی آورده مالی این اقدام حسابی باز نکرده‌ایم. البته تهیه‌کننده فیلم هم، چنین نظری داشت. همین که این جریان راه افتاده و بستر و فرصت جدیدی برای ارتباط مخاطب با سینمای ایران به‌وجود آمده، خوب است و امیدواریم بتوانیم این پتانسیل را تقویت و کمکی به این طرح کرده باشیم.

پخش‌کننده «جهان با من برقص» تأکید کرد: انگیزه ما این بود که سینما جریان داشته باشد و بتوانیم آرام‌آرام مردم به سینماها بکشانیم. در واقع بیشتر به جنبه مسئولیت اجتماعی آن فکر می‌کردیم یعنی در این روزهایی که حال و روز مردم خوش نیست و امکان فعالیت‌های فرهنگی و تفریح ندارند، شاید با «سینماماشین» بشود این خلأ را پر کرد. به این فکر کردیم که اگر هم آورده مالی اندکی داشته باشد، کمک می ‌کند تا این طرح در شهرستان‌ها و جاهای دیگر انجام شود. ما در حال بررسی برای اکران آنلاین این فیلم هم هستیم و ممکن است این اتفاق برای «جهان با من برقص» هم بیفتد اگر دوستان اجازه بدهند شاید بعداً ادامه اکران را در سینماها هم داشته باشیم.

وی افزود: طرح «سینما ماشین» که با فیلم «خروج» ساخته ابراهیم حاتمی‌کیا آغاز شد با استقبال همراه بود و اتفاق خوبی افتاد. می‌دانم که در حال حاضر مقدمات در حال فراهم شدن برای اکران چنین فیلم‌هایی در شهرستان‌ها و جاهای دیگر از تهران است. به نظرم استقبال از «جهان با من برقص» در مرحله پیش‌فروش خوب بوده چون هم تجربه جدیدی است و نیاز به آزمون و خطا داشت که این اتفاق با «خروج» رخ داد. امیدوارم «جهان با من برقص» هم بتواند مورد اقبال قرار بگیرد. به همین ترتیب سانس نخست امشب پر شده و سانس بعدی هم احتمالاً تا عصر تمام شود. البته این را هم باید در نظر گرفت که امروز وسط هفته است و شاید اگر اکران آن در روز پنجشنبه و جمعه بود اتفاق بهتری رخ می‌داد اما به نظرم با توجه به اینکه دیر اطلاع رسانی کردیم اتفاق و استقلال خوبی رخ داده است.

حیدری در پایان با بیان اینکه ما از اکران «جهان با من برقص» در قالب طرح سینماماشین در مراکز دیگری غیر از برج میلاد هم استقبال می‌کنیم، اظهار کرد: تیم سازمان اوج بخشی از کارهای اکران «سینماماشین» در برج میلاد، برای این فیلم هم بر عهده دارد البته در حال انجام مقدمات این کار در یکی دو جای دیگر هم هستیم و امیدواریم بتوانیم زودتر آن‌ها را هم عملیاتی کنیم.