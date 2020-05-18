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۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۲۱:۱۹

رئیس کل دادگستری ایلام:

سپاه بازوی توانمند کشور در دفع فتنه های مختلف است

سپاه بازوی توانمند کشور در دفع فتنه های مختلف است

ایلام-رئیس کل دادگستری ایلام با اشاره به اینکه سپاه بازوی توانمند کشور در دفع فتنه های مختلف است، گفت: دستگاه قضا در برخورد با مفاسد اقتصادی جدی است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی دهقانی عصر دوشنبه در دیدار با فرماندهان نواحی سپاه امیرالمومنین (ع) ایلام اظهار کرد: سپاه بازوی توانمند کشور در دفع فتنه های مختلف به خصوص مدافع راستین حریم امنیت و تمامیت ارضی کشور است.

وی عنوان کرد: سپاه همواره در صف اول اجرای فرامین رهبری است و در استان ایلام شاهد تلاش های شبانه روزی فرماندهی و کارکنان سپاه در مقابله با ویروس کرونا و همچنین کمک مومنانه به اقشار آسیب دیده از این بیماری بودیم.

رئیس کل دادگستری ایلام عنوان کرد: در برخورد و مقابله با فساد رویکرد دستگاه قضا، اجرای منویات مقام معظم رهبری است و در این زمینه کاملاً مصمم هستیم.

وی افزود: امروز ورود سپاه به مسائل اجتماعی موجب خرسندی است و می توانیم با تقویت پایگاههای بسیج، امنیت اجتماعی محله محور را ایجاد کنیم.

فرمانده سپاه استان ایلام نیز اظهار کرد: همکاری خوب دستگاه قضایی با سپاه استان به خصوص در ماموریت های مختلف می تواند زمینه موفقیت بیشتر این ماموریت ها را ایجاد کند.

سردار جمال شاکرمی بیان کرد: پیگیری حقوق مردم و مبارزه بی امان با مفاسد اقتصادی و اداری و برخورد قاطع با این مفاسد باعث دلگرمی بیشتر مردم می شود.

کد مطلب 4928998

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