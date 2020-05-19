به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در صفحه توئیتر خود نسخه‌ای از نامه ارسالی به «تدروس آدهانوم» رئیس سازمان بهداشت جهانی را منتشر کرد که حاکی از تداوم سیاست خصمانه واشنگتن در قبال این نهاد است.

وی طی این نامه، سازمان بهداشت جهانی را تهدید می‌کند چنانچه ظرف ۳۰ روز، اوضاع را آنطور که باید بهبود ندهد؛ آمریکا نه تنها تعلیق بودجه این نهاد را همیشگی می‌کند؛ بلکه در عضویت خود نیز تجدیدنظر خواهد کرد.

گفتنی است ماه میلادی گذشته (آوریل)، ترامپ بودجه سازمان بهداشت جهانی را به این اتهام که «چین محور» است؛ تعلیق کرد و مدعی شد این نهاد خطر شیوع ویروس کرونا را نادیده گرفته است.

ترامپ در نامه خطاب به سازمان بهداشت جهانی مدعی است تنها راه پیش روی این نهاد اثبات استقلال از چین است!

وی همچنین از این سازمان به علت تقدیر از شفافیت چین در قبال موضوع کرونا انتقاد کرد و مدعی شد «دولت پکن هرچیزی هست الا شفاف».

این در حالی است که سازمان بهداشت جهانی نیز به نوبه خود، آمریکا و برزیل را به نادیده‌گرفتن هشدارهای اولیه درخصوص شیوع کرونا متهم می‌کند.

آمریکا پیشتر هم سازمان بهداشت جهانی را از بابت عدم موافقت با حضور تایوان در نشست مجازی کرونا مورد انتقاد قرار داده بود حال آنکه در نامه اخیر نیز مدعی شده این سازمان، از روی تعمد هشدار کارشناسان تایوانی مبنی بر قابلیت انتقال ویروس از انسان به انسان را نادیده گرفته است.

اتهام‌زنی علیه سازمان بهداشت جهانی و چین در حالی انجام می‌گیرد که با نزدیک شدن شمار قربانیان کرونا در آمریکا به رقم یکصد هزار نفر، بسیاری بر این باورند که قصد ترامپ فریب افکار عمومی و رفع مسئولیت ناکامی در قبال مهار این بیماری است.