به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مهلت فراخوان اولویتهای پژوهشی سال ۱۳۹۹ خود را تا دهم خرداد تمدید کرد.
این پژوهشکده بهعنوان مرکز تخصصی تحقیقات حوزه آموزش عالی، علم و فناوری در نظر دارد با توجه به تحولات و تغییرات شتابان علم و آموزش عالی جهان و ایران و همچنین سویههای فرهنگی و اجتماعی این تحولات، برای شناسایی وضعیت موجود و تحلیل رخدادها علاوه بر توان داخلی، از ظرفیتهای جامعة علمی و محققان کشور نیز بهره گیرد. به این منظور، با اعلام ۱۲ عنوان طرح پژوهشی در سال ۱۳۹۹ از استادان و محققان حوزه آموزش عالی، علم و فناوری برای مشارکت دعوت به عمل میآید.
گفتنی است در این فراخوان اولویت با پژوهشگرانی است که برای نخستین بار با پژوهشکده همکاری میکنند.
عناوین پیشنهادی فراخوان طرحهای پژوهشی گروههای پژوهشی در سال ۱۳۹۹:
گروه مطالعات فرهنگی:
– شیوههای محتمل بدیل در فعالیتهای فرهنگی دانشگاهی در عصر پساکرونا
– ثبت و تحلیل تجربههای زیسته استادان و دانشجویان در کلاسهای مجازی در دوره کرونا
گروه مطالعات اجتماعی:
– فعالیتهای اجتماعی و صنفی تشکلهای دانشجویی در مواجهه با بحرانها
– مسئولیت اجتماعی دانشگاهها در قبال بحران کرونا؛ تجربیات جهانی و اقدامات ایرانی با تأکید بر گروههای ناتوان
گروه مطالعات آیندهنگر:
– آینده ساماندهی آموزش عالی ایران؛ الزامات و راهکارها
– تدوین الگوی فعالیتهای مؤسسات پژوهشی در دوران پساکرونا
گروه مطالعات زنان:
– مطالعه تطب سیاستهای بازار کار برای جذب زنان دانشآموخته
-تجربه زیسته زنان دانشگاهی (اعضای هیئت علمی) در برقراری توازن میان نقشهای شغلی و خانوادگی در آموزش عالی ایران (با تاکید بر مقوله فرزندآوری)
گروه مطالعات ارتباطات و فضای مجازی:
– الگوی روابط دانشگاهی در فضای مجازی
– ارزیابی سیاستگذاری و عملکرد دانشگاهها (آموزش، پژوهش، مدیریت و ارتباطات) در دوران کرونا در فضای مجازی
گروه مطالعات علم و فناوری:
– مکانیسمهای مصرف علمی اصحاب معرفت (دانشگاهیان) در جامعه
– نقش نهاد علم در سلامت اجتماعی (ایده، تجربه و راهکار)
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