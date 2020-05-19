پوتین از گسترش همکاری اتحادیه اقتصادی اوراسیا با ایران خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «ولادیمر پوتین»، رئیس جمهور روسیه در نشستی با مدیر شورای اقتصادی اوراسیا بر همکاری با ایران، ترکیه و چین در چارچوب این شورا تاکید کرد.

پوتین در این نشست که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، تاکید کرد که تلاش‌ها با هدف گسترش همکاری‌های اقتصادی بین این اتحادیه و شرکای خارجی ادامه دارد و این اتحادیه به طور خاص با ایران، چین، ویتنام، صربستان و سنگاپور قراردادهای بین المللی منعقد کرده است.

اتحادیه اقتصادی اوراسیا در ۲۹ مه ۲۰۱۴ با عضویت کشورهای روسیه، بلاروس و قزاقستان ایجاد و جایگزین اتحادیه گمرکی اوراسیا شد و سپس کشورهای ارمنستان و قرقیزستان نیز به عضویت آن در آمدند.

این اتحادیه کار خود را به طور رسمی از اول ژانویه ۲۰۱۵ آغاز کرد. کشورهای عضو اوراسیا هم اکنون ۲۰ میلیون کیلومترمربع مساحت و بیش از ۱۸۳ میلیون نفر جمعیت دارند که ۵.۲ درصد جمعیت جهان است.