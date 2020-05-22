به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، «زیاد النخاله» دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین سخنانی را در خصوص بیانات و مواضع رهبر معظم انقلاب اسلامی در روز جهانی قدس، مطرح کرد.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص گفت: مواضع و بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران مهم و تاریخی بود.

النخاله تصریح کرد: اهمیت بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران کمتر از اهمیت روز جهانی قدس نبود.

وی همچنین سخنان سید حسن نصرالله به مناسبت روز جهانی قدس را ستود و اعلام کرد: این سخنان روحیه جبهه مقاومت را دو چندان ساخت.

النخاله در ادامه سخنان خود گفت: از حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران از مسأله فلسطین قدردانی می‌کنیم.

دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین تصریح کرد: حمایت‌های ایران از مسأله فلسطین یکی از عوامل اعمال تحریم‌های شدید علیه آن توسط آمریکا و غرب بوده است.

وی همچنین اظهار داشت: هجمه‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه فلسطین همزمان با فرا رسیدن روز قدس، تشدید شد.