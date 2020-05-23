قطعه پنج بزرگراه شمال به جنوب ۸۵ درصد پیشرفت دارد

محمدصدیق ثابتی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: حدود ۳۲۰ کیلومتر از کریدور بزرگراهی شمال به جنوب کشور در حوزه استان کردستان واقع شده که عملیات اجرایی ساخت این کریدور در قطعات مختلف در حال اجرا است.

وی افزود: یکی از قطعات این کریدور، قطعه شماره پنج به طول ۴۹ کیلومتر بوده که ۳۸ کیلومتر از آن زیر بار ترافیک رفته و در مجموع هم اکنون از پیشرفت ۸۵ درصدی برخوردار است.

مدیرکل راه و شهرسازی کردستان ادامه داد: قطعه شماره پنج که حد فاصل سنندج – دیواندره واقع شده از جمله قطعات مهم این کریدور است که در صورت اتمام و بهره برداری کامل از آن تأثیر بسزایی در بهبود شرایط ترافیکی و حمل و نقل جاده‌ای استان دارد و ایمنی تردد در مسیر مورد نظر که از جمله مسیرهای پر تصادف بوده ارتقا خواهد یافت.

ثابتی با اشاره به هزینه کرد حدود ۱۱۰ میلیارد تومان برای ساخت قطعه پنج تاکنون، یادآور شد: اتمام پروژه نیاز به ۴۰ میلیارد تومان اعتبار دارد که امیدواریم با تأمین به موقع آن در سال جاری شاهد بهره برداری کامل از این قطعه مهم باشیم.