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۵ خرداد ۱۳۹۹، ۱۰:۱۱

با وجود تهدیدات آمریکا؛

دومین نفتکش ایرانی وارد آب‌های ونزوئلا شد

دومین نفتکش ایرانی وارد آب‌های ونزوئلا شد

دومین نفتکش ایرانی حامل سوخت به آب‌های ونزوئلا در منطقه اقتصادی وارد و با اسکورت ناوهای ونزوئلایی همراه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، دومین نفتکش ایرانی حامل سوخت به آب‌های ونزوئلا در منطقه اقتصادی وارد شد.

دومین نفتکش ایرانی با نام «فارست» در حال حاضر با اسکورت ناوهای نظامی ونزوئلا در حال هدایت به سمت یکی از بنادر این کشور است.

روز گذشته نیز نخستین نفتکش ایرانی به نام «فورچون» وارد آب‌های ونزوئلا شده بود و با اسکورت ناوهای جنگی ونزوئلا در یکی از بنادر این کشور پهلوگیری کرد.

ورود نفتکش‌های سوخت ایران به ونزوئلا در شرایطی است که پیشتر آمریکا در رویکردی خصمانه مدعی جلوگیری از ورود نفتکش‌های ایرانی شده بود.

شب گذشته نیز «نیکلاس مادورو»، رئیس جمهور ونزوئلا پس از ورود اولین محموله سوخت ایران از حمایت‌های ایران قدردانی کرد و گفت: ایران و ونزوئلا هر دو خواهان صلح هستند و از حق تجارت آزادانه در دریاهای آزاد برخورداریم.

وی همچنین از ایران و ونزوئلا به عنوان مردمی انقلابی یاد کرد که هرگز در مقابل «امپراطوری آمریکا» به زانو در نخواهند آمد.

مادورو در عین حال ورود اولین کشتی حامل سوخت متعلق به ایران به ونزوئلا را ثمره امضای توافق جامع همکاری بین تهران و کاراکاس عنوان کرد.

کد مطلب 4933633

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    نظرات

    • تاریخ ثابت کرد IR ۱۲:۱۲ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۵
      0 0
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      قابل توجه کسانی که فکر می کنن آمریکا زبان مذاکره می فهمد و با مذاکره کار درست میشه 6 سال طول کشید تا دولتمردان بفهمند مذاکره دام برای معطل کردن و عقب انداختن کشور و خوابیدن تولید بود حرف رهبری ثابت شد
    • باید عذر خواهی کند IR ۱۲:۲۷ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۵
      0 0
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      باید رئیس دولت از مردم عذرخواهی کند که 8 سال تحت تاثیر نفوذ تن به مذاکره بی فایده داد تا کشور عقب بیفتد و طرح حمله آمریکا از اول فریب افکار عمومی بود تا جای مذاکره دروغین باز شود.

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