عرضه نفت خام ونزوئلا کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، برخی اسناد و گفتههای حداقل ۶ منبع نشان میدهد شرکت ملی نفت ونزوئلا (پدوسا)، تولید نفت خام را در چند منطقه کاهش داده و کارخانه اصلی ترکیب نفت این کشور، به دلیل افزایش ذخیرهسازی در ماه جاری، بهطور متناوب کار کرده است.
صنعت نفت ونزوئلا بیش از یک سال به دلیل تحریمهای ایالات متحده زیر فشار است و در ماههای اخیر دولت ترامپ فشار بیشتری بر خریداران باقیمانده نفت خام ونزوئلا وارد میکند.
واشنگتن اوایل پارسال پدوسا را بهعنوان بخشی از تلاشهای دولت برای برکناری نیکولاس مادورو، رئیسجمهوری ونزوئلا تحریم کرد؛ این موضوع سب شده است صادرات ونزوئلا بهشدت کاهش یابد و ذخیرهسازی نفت خام داخلی این کشور به ۳۸ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه برسد که از پایان ماه آوریل ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه افزایش یافته است.
بر اساس دادههای شرکت اطلاعات بازار کپلر، سطح ذخیرهسازی ونزوئلا در سپتامبر سال ۲۰۱۹، به ۴۰ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه رسیده بود که با افزایش صادرات تخلیه شد.
بهطور کلی، براساس آخرین دادههای داخلی پدوسا، ونزوئلا در روزهای ۱۳ و ۱۴ ماه مه به ترتیب ۶۵۶ هزار و ۶۴۲ هزار بشکه نفت تولید کرده است. این مقدار بیانگر کاهش تولید ونزوئلا در مقایسه با میانگین تولید روزانه ۷۳۷ هزار بشکهای این کشور در ماه آوریل است که به سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) اعلام کرده بود.
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