ترامپ از توئیتر انتقام می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تصمیم دارد دستوری اجرایی درباره شبکه‌های اجتماعی را امضا کند.

این امر در حالی است که روز گذشته توئیتر برای نخستین بار دو پیام رئیس جمهور آمریکا در این شبکه اجتماعی را راستی آزمایی کرد. ترامپ نیز در واکنش به این امر توئیتر این شبکه اجتماعی را تهدید به تعطیلی کرد.

همچنین رئیس جمهور آمریکا در واکنش به اقدام توئیتر در پیامی در این شبکه اجتماعی نوشت: فعالیت خود را اصلاح کنید، همین حالا!

او در پیامی دیگر نوشت: شرکت‌های بزرگ فناوری با تمام توان سعی دارند قبل از انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ همه چیز را سانسور کنند. اگر این اتفاق بیفتد دیگر آزادی نخواهید داشت.

مقامات کاخ سفید جزئیات این دستور را اعلام نکرده اند و مشخص نیست ترامپ چگونه تهدید خود درباره تعطیلی شبکه‌های اجتماعی (از جمله توئیتر) را عملی می‌کند زیرا این شرکت‌ها خصوصی هستند.

به گفته اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا قانون اساسی آمریکا هرگونه اقدام ترامپ در این زمینه را محدود می‌کند. از سوی دیگر فیس بوک و گوگل از اظهار نظر در این باره خودداری کرده اند.

این در حالی است که تهدید ترامپ به کاهش ارزش سهام فیس بوک و توئیتر منجر شد.