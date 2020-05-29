ترامپ و جانسون درباره هنگ کنگ رایزنی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و بوریس جانسون همتای انگلیسی وی روز جمعه به صورت تلفنی درباره تحولات هنگ کنگ رایزنی کردند.

بر اساس این گزارش، روسای جمهور آمریکا و انگلیس در این گفتگوی تلفنی مدعی شدند که تلاش پکن برای اعمال قانون امنیت ملی بر هنگ کنگ موجب تضعیف خودمختاری هنگ کنگ خواهد شد.

پارلمان چین به تازگی قانون «امنیت ملی» را که مربوط به هنگ کنگ است به تصویب رسانده و این قانون قرار است از اول سال میلادی آتی اجرایی شود.

چین پیش از این دخالت کشورهای غربی در امور داخلی خود و مسائل هنگ کنگ را رد و بر پیگیری راه حل «یک کشور، دو سیستم» یا سیاست «چین واحد» تاکید کرده است.