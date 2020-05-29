علی خدادادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عملیات اطفای حریق در سه منطقه جنگلی شیخ تنگ از توابع شهرستان بهبهان، مگران ۳ از توابع شهرستان شوش و بیشه‌زار جنت‌مکان از توابع شهرستان گتوند به همت نجاتگران جمعیت هلال‌احمر خوزستان در حال اجراست.

وی افزود: عملیات اطفای حریق از ساعت ۲۳ پنج‌شنبه آغاز شده و با توجه به گسترش حریق، بالگرد جمعیت هلال‌احمر نیز اعزام و در کنار دو تیم عملیاتی مستقر در منطقه در حال عملیات هستند.

خدادادی بیان کرد: این عملیات ادامه دارد و با تمام توان در تلاش هستیم تا هرچه سریع‌تر این حریق مهار شود.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خوزستان همچنین با اعلام حریق در منطقه جنگلی مگران ۳ افزود: دو تیم عملیاتی جمعیت هلال‌احمر این شهرستان در منطقه حضور دارند و در کنار سایر عوامل دستگاه‌های امدادی در حال تلاش برای مهار حریق ایجاد شده هستند.

خدادادی ضمن اعلام پایان عملیات اطفای در بیشه‌زار جنت‌مکان اظهار کرد: در این عملیات ۳ مصدوم به صورت سرپایی توسط نجاتگران هلال‌احمر گتوند در محل مداوا شده‌اند.