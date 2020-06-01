برگزاری جشنواره سال نو در اتیوپی به نام یک زن

‌خبرگزاری مهر_ گروه فرهنگ: هر جامعه‌ای ارزش‌های اجتماعی و فرهنگی خاص خود را دارد همین موضوع است که یک گروه از مردم را از دیگری متمایز می‌کند. این ارزش‌ها در فعالیت‌های روزانه گروهی افراد تأثیرگذار بوده و این گروههای اجتماعی را می‌تواند از دیگران متمایز کند.

اتیوپی یکی از کشورهایی است تنوع جمعیتی قومی زیادی دارد. در این کشور بیش از ۸۰ گروه قومی مختلف که شیوه‌های متمایز اجتماعی، فرهنگی و سنتی خود را دارند، زندگی کرده و این جنبه‌ها در فرهنگ‌ها، زبان‌ها و مجموعه‌های مذهبی و غیره منعکس می‌شود..

در میان این ارزش‌های فرهنگی بی نظیر، جشنواره سال نو مردم سیداما در اتیوپی با نام Fichee Chambalaalla یکی از مهمترین ارزش‌هاست.

Fichee-Chambalaalla یک جشنواره سال نو است که توسط مردم سیداما به عنوان میراث فرهنگی برگزار می‌شود این مراسم توسط پدران و مادران به فرزندان خود به ارث گذاشته شده و بیش از ۲۰۰۰ سال قدمت دارد.

به گفته یکی از اهالی سیداما، این جشنواره نام خود را از یک زن سیدامایی به نام Fichee گرفته است. این زن پس از ازدواج طبق هنجار و ارزش فرهنگی مردم سیداما می‌تواند سالی یکبار به ملاقات والدین و نزدیکانش برود. این زن در این ملاقات یک وعده غذایی به نام بوریسام که از موز، شیر و کره تهیه می‌شود را آماده و بین اعضای خانواده و آشنایان و همسایگان توزیع می‌کند. از آن زمان به بعد بوریسام علاوه بر موسیقی و رقص سنتی به عنوان یکی از مؤلفه‌های بزرگ جشن Chambalaalla نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در منابع تاریخی، هیچ زمان مشخصی برای جشنواره چمبلالا وجود ندارد. بلکه مبنای تعیین زمان جشن‌های خاص ویژه سال نو، تقویم مردم سیداما است.

در طول جشنواره، بزرگان طایفه به مردم سیداما توصیه می‌کنند که سخت تلاش کنند، احترام بگذارند و از بزرگان قبیله حمایت کرده و از هرگونه فعالیت غیر تولیدی مانند قطع درختان بومی، تنبلی، شهادت دروغین و سرقت خودداری کنند. آنها همچنین توصیه می‌کنند از ارزش‌های مندرج در جامعه حمایت کنند. بدین ترتیب این جشنواره نماد اتحاد مردم سیداما است.

پدر و مادرها با آواز خواندن آهنگ، این سنت را به صورت شفاهی و از طریق شرکت در رویدادها در طول جشن، به فرزندانشان منتقل می‌کنند. جشنواره امسال Fichee-Chambalaalla نیز امسال در ۲۰ می ۲۰۲۰ برگزار شد.

Fichee-Chambalaalla یکی از پنج میراث اتیوپی است که توسط سازمان علمی آموزشی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) ، به عنوان میراث فرهنگی نامشهود بشریت به ثبت رسیده است.

این گزارش توسط رایزنی فرهنگی ایران در اتیوپی تهیه و در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده شده است.