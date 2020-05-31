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۱۱ خرداد ۱۳۹۹، ۱۳:۴۲

۹۶ هکتار از اراضی شهرستان دشتی در آتش سوخت

۹۶ هکتار از اراضی شهرستان دشتی در آتش سوخت

دشتی- فرماندار دشتی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۹۶ هکتار از اراضی این شهرستان در آتش سوخت.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نادری صبح یکشنبه در جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان دشتی اظهار داشت: با توجه به شرایط آب وهوا و افزایش دما شرایط برای آتش سوزی مراتع مستعد است که می‌طلبد دستگاه‌های اجرایی آمادگی لازم در این زمینه داشته باشند.

وی افزود: مدیران در حوزه پیشگیری از بحران به خصوص در زمینه آتش سوزی اهتمام جدی داشته باشند.

نادری ادامه داد: افرادی که تعمدا نسبت به آتش سوزی مزارع و مراتع اقدام می‌کنند شناسایی و با آنها برخورد شود.

وی اضافه کرد: منابع طبیعی برنامه‌های مدون برای پیشگیری از آتش سوزی ارائه دهند.

فرماندار دشتی یادآور شد: دستگاه‌های اجرایی هشدارهای لازمرا از طریق فضای مجازی انجام دهند.

نادری با بیان اینکه شناورهایی که بیمه ندارند از خروج آنها جلوگیری به عمل آید، گفت: با توجه به تغییر ساعات ادارات می‌طلبد دستگاه‌های اجرایی در زمینه آب وبرق صرفه جویی کنند.

کد مطلب 4938262

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