تاریخچه اولین بلدیه تهران را در «روز خوش» دنبال کنید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، «روز خوش» دوشنبه ۱۲ خرداد ماه همراه با حامد ایرانشاهی پژوهشگر تاریخ و مدرس دانشگاه به خاطره بازی در تهران قدیم می پردازد.

این برنامه با پخش وله ای کوتاه و عکس های تهران قدیم به بررسی تاریخچه تاسیس بلدیه یا همان شهرداری تهران خواهد پرداخت. در بخشی دیگر برنامه سید هادی معتمدی روانپزشک و آسیب شناس اجتماعی موضوع جامعه پذیری و زندگی شادمانه را بررسی می کند.

آیتم «خوش مزه» فردا رول اسفناج را آموزش می دهد. در بخش «خوش قلم» کتاب یک عاشقانه آرام نوشته نادر ابراهیمی به مخاطبان و علاقه مندان به کتاب و کتابخوانی معرفی می شود.

برنامه «روز خوش» با نگاه به زندگی از منظر سبک زندگی ایرانی - اسلامی با اجرای محمدامین نبی اللهی و مریم ماهور تلاش می‌کند صبحگاه ایرانی - اسلامی را به نمایش بگذارد. علاوه بر این در این برنامه اطلاعات، اخبار و رویدادهای امیدبخش به ویژه نمایش پیشرفت های ایرانیان توسط مهدی آقابیگی به سمع و نظر مخاطبان می‎رسد.

مجله صبحگاهی «روز خوش» از دوشنبه تا جمعه ساعت ۹ صبح به وقت تهران به تهیه کنندگی حسین علیاری از شبکه جهانی جام‌جم پخش می‌شود.