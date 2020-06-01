طرح ملی هرخانه یک پایگاه سلامت در سمنان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رئیسی معاون وزیر بهداشت کابینه دوازدهم صبح دوشنبه در بدو ورود به سمنان در آئین افتتاح همزمان طرح ملی هر خانه یک پایگاه سلامت که مجری آن دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر ایران اسلامی هستند، شرکت کرد.

در این طرح از هر خانه یک نفر به پایگاه‌های سلامت شهری و روستایی معرفی و در آن حول سه محور عمده شامل پیشگیری، درمان و توانبخشی آموزش می‌بیند و این آموزش‌ها را به خانواده خود نیز انتقال می‌دهد.

معاون وزیر بهداشت در حاشیه این مراسم به خبرنگار مهر، گفت: در این طرح افراد ۲۱ موضوع در زمینه‌های مختلف بهداشتی شامل چاقی و اضافه وزن، دیابت، تحرک بدنی و… را در پایگاه‌های سلامت و بهداشتی شهری و روستایی آموزش می‌بیند و این آموزش‌ها را به خانواده خود نیز منتقل می‌کنند از سوی دیگر این افراد سفیران سلامت در خانواده‌های ایرانی‌ها می‌شوند و هر گونه اختلال، بیماری‌های مزمن، شایع و… را به مراکز خدمات درمانی اعلام می‌دارند.

علیرضا رئیسی با بیان اینکه پیگیری و اقدام به موقع در زمره مهمترین مسائل این طرح است، ابراز کرد: افراد در این طرح آموزش‌های پیشگیری، درمان و توانبخشی را می‌بینند و در واقع هدف این طرح ارتقای توانمندی‌های بهداشتی خانواده‌ها است.

وی افزود: این طرح در سال قبل به صورت پایلوت در سمنان، کاشان، قزوین و بعد از آن در همدان اجرایی شد که نتایج خوبی را داشت همچنین سمنان تنها دانشگاه پیشرو در این زمینه بود که توانسته بود این طرح را در روستاها نیز اجرا کند که این تلاش قابل‌تقدیر است.

نوید دانایی رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه سمنان به عنوان دانشگاه یکی از پایلوت‌های این طرح توانست نه تنها در شهر بلکه در روستاها نیز طرح هر خانه یک پایگاه سلامت را اجرا کند، گفت: این طرح آبانماه ۹۸ در سه مرکز فعال شهری و روستایی شامل مرکز مطلبی، مرکز درمانی فامیلی و مرکز درمانی روستایی خیرآباد انجام شد که در آن سفیران سلامت خوبی نیز جذب شدند و هم اکنون نیز در قالب این طرح با دانشگاه همکاری دارند.

وی با بیان اینکه در این طرح ارتقای خانواده‌ها از لحاظ بهداشتی و توانبخشی اولویت است، بیان داشت: این آموزش‌ها به زبان ساده سعی دارد تا آگاهی مردم و خانواده‌ها را ارتقا دهد و سفیران سلامت شهری و روستایی در حقیقت محور اصلی این اقدام هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، قرار بود این طرح با حضور سعید نمکی وزیر بهداشت انجام شود اما حضور او در سمنان منتفی شد.