توجه به جایگاه مردم بارزترین شاخصه امام راحل بود

حجت‌الاسلام سعید احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه یکی از نکات بارز شخصیتی امام خمینی (ره) که مکتب خودشان را با آن به پیش برده و به پیروزی رسانده و در هر جا که مشکلی به وجود می‌آمد، از همان ظرفیت استفاده می‌کردند، توجه ویژه به جایگاه مردم بود، گفت: شاید گزاف نباشد که امام راحل را فیلسوف مردم نام‌گذاری کنیم.



وی با اشاره به اینکه نگاه ویژه امام خمینی (ره) به مردم از یک انسان‌شناسی توحیدی برخاسته بود و اگر ما نگاه ویژه امام راحل را به مردم می‌بینیم، به این خاطر است که امام خمینی (ره) انسان را خلیفه‌الله و جانشین خداوند در زمین می‌دانستند، افزود: با توجه به آیات و روایات متعدد، جایگاه انسان جایگاه ممتازی در نظام آفرینش به شمار می‌رود و همین نگاه برگرفته از توجه توحیدی امام خمینی (ره) به انسان و زندگی بشر است.



مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان با تاکید بر اینکه اگر با این زاویه دید به شخصیت امام ره بنگریم، خواهیم دید که ایشان پیامبر نبودند اما از منذرین به شمار می‌رفتند، تصریح کرد: امام خمینی (ره) از عاملان به این آیه کریمه که خداوند فرمودند: «إِنَّمَا أَعِظُکُم بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَی وَفُرَادَی» بودند؛ چرا که خود برانگیخته و مبعوث شده بودند و این برانگیخته شدن باعث شد امام راحل همانند انبیا در بین مردم به انذار بپردازند و جامعه اسلامی را اولاً بیدار، ثانیاً با خود همراه کرده و ثالثاً هزینه‌هایی که این مسیر دشوار داشت، مردم این هزینه‌ها را تحمل کنند و به نتیجه برسانند.



احمدی با بیان اینکه امام خمینی (ره) به خداوند متعال و هدفی که در پیش گرفته بودند و راهی که ایشان را به آن هدف می‌رساند، ایمان داشتند، ادامه داد: علاوه بر این، امام خمینی (ره) به کلام خود و نیز مردمی که آن‌ها را به مسیر توحید دعوت می‌کرد، ایمان داشتند، لذا بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی، مردم را برانگیختند تا انقلاب اسلامی شکل بگیرد و توده‌های میلیونی مردمی به این ندای توحیدی امام راحل لبیک گفته و همین نگاه اساسی امام راحل به مردم بود که باعث همراهی مردم با این ندای توحیدی شد.



مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان با یادآوری اینکه توجه امام خمینی (ره) به مردم یک توجه توحیدی بود که امام راحل مردم را از روی صداقت به عنوان عیال‌الله و ولی‌نعمت خود می‌دانستند و عمیقاً به این حقیقت باور داشتند، اظهار کرد: همین باور به مردم خاستگاه تئوری جمهوری اسلامی شد و در همان ابتدا امام راحل مردم را به جمهوری اسلامی دعوت کردند و مردم نیز با اختیار به همین جمهوری اسلامی رأی دادند.



احمدی با اشاره به اینکه امام راحل دارای مکتب و یک سامان و نظام فکری بود و مکتب ایشان مبتنی بر عناصری است، عنوان کرد: از یک طرف یک ضلع مکتب ایشان عقلانیت است و اضلاع دیگر این مکتب را معنویت و عدالت تشکیل می‌دهد. توجه به اضلاع سه‌گانه مکتب امام راحل حاکی از آن است که عقلانیت مکتب امام خمینی (ره) اقتضا می‌کرد امام راحل در همان ابتدای حرکت تاریخی‌شان، نوع حکومت را مشخص کنند، قانون اساسی تدوین شود و مردم به این قانون رأی دهند و در انتخابات مختلف و در تعیین سرنوشت خودشان سهیم باشند که همه این موارد از عقلانیت توحیدی امام خمینی (ره) نشأت می‌گرفت.



وی بیان کرد: عقلانیت مکتب امام (ره) اقتضا می‌کرد هر جا مشکلی بود، به صورت شفاف و صادق با مردم مطرح کنند و مردم نیز در شرایط مختلف نظام، چه در دوران انقلاب و چه در دوران دفاع‌مقدس به امر امام (ره) لبیک می‌گفتند و هر جا مشکلی بود، مردم حضور پیدا می‌کردند.



وی با بیان اینکه ضلع دوم مکتب امام (ره) عدالت بود، گفت: عدالت هدف انبیای الهی است؛ چرا که برای بر پا داشتن عدل و قسط بر روی زمین مبعوث شده‌اند، به همین خاطر امام خمینی (ره) به موضوع مهمی چون عدالت تاکید فراوان داشتند و این عدالت را هم در زندگی شخصی و هم در زندگی اجتماعی خودشان پیاده کرده بودند و همواره مردم را به عدالت دعوت می‌کردند.



مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان افزود: ضلع سوم مکتب امام راحل معنویت بود. عنصر معنویت در کنار عدالت و عقلانیت به انسان این ارزش را می‌دهد که انسان زندگی خود را در امتداد توحید و خواست الهی معنا کند.



احمدی تصریح کرد: امام خمینی (ره) انقلاب اسلامی را با کمک مردم به ثمر رساندند و نظریه صدور انقلاب اسلامی را مطرح کردند و در دوران دفاع‌مقدس، امام راحل بحث صدور انقلاب اسلامی را قویاً پیگیر بوده و نوید داده بودند که انقلاب اسلامی در جای‌جای دنیا صادر خواهد شد.



مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان تاکید کرد: بر همه ما واجب است که در این ایام توجه ویژه‌ای به ابعاد شخصیتی و ابعاد مکتب حضرت امام خمینی (ره) داشته و هر آنچهکه در قالب این ابعاد می‌گنجد را به عنوان چراغ راهی برای طی مسیر قرار دهیم، به ویژه موضوع توجه به مردم که از سوی بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی مطرح و پیاده شد و امروز توسط رهبر فرزانه انقلاب تداوم دارد، باید در اولویت توجهات قرار گیرد.



مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان از امام خمینی (ره) به عنوان یک فقیه برجسته و فیلسوف زبردست، مفسر قوی، اصولی نکته‌بین و سیاست‌مدار آگاه و بابصیرت یاد کرد و ادامه داد: همه این‌ها در کنار یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های شخصیتی امام راحل معنا پیدا می‌کند و آن این است که امام خمینی (ره) یک مجاهد فی سبیل‌الله است. شخصیتی که زندگی خود را سراسر جهاد در راه خدا بودند و همین ویژگی بارز آن حضرت باعث شده تا از سایر علما و شخصیت‌های دیگر ممتاز جلوه کنند.



احمدی با یادآوری اینکه امام راحل در اهتمام به جایگاه مردم از دو چیز ابراز نگرانی می‌کردند، تصریح کرد: یکی از این نگرانی‌ها موضوع جدایی دین از سیاست بود که آن را سم مهلک برای انقلاب می‌دانستند و موضوع دیگری که باعث نگرانی امام راحل می‌شد، بحث جدایی مردم از سیاست بود و همواره بیان می‌کردند که جدایی مردم از سیاست به مراتب خطرناک‌تر از جدایی دین از سیاست است، به همین خاطر امام راحل از همان ابتدا مردم را به برخورداری از آگاهی و بینش سیاسی دعوت می‌کردند تا در سرنوشت خود چه در نوع حکومت و چه در رأی به قانون اساسی دخیل باشند.



مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان در ادامه، با اشاره به اینکه امام راحل نگاه عمیق توحیدی به جایگاه خلق‌الله و امت داشتند، خاطرنشان کرد: به همین خاطر نباید جایگاه مردم در نظام مردم‌سالاری دینی مغفول بماند و در حال حاضر نیز یکی از مواردی که نمایندگان مجلس باید به آن توجه داشته باشند، همین جایگاه مردم است؛ چرا که همین مردم هستند که مجلس و سایر قوا را به درجه اعتبار می‌رسانند.