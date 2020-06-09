امید نجاری مدیر تیم های ملی تیر و کمان در گفتگو با خبرنگار مهر با یادآوری حمایت مالی که قرار است از سوی فدراسیون جهانی به ورزشکاران این رشته در کشورهای مختلف ارائه شود، گفت: فدراسیون جهانی موضوع را به صورت رسمی اطلاع رسانی کرده است. البته این کمک شامل همه کمانداران نمی شود. آنهایی می توانند از کمک مالی موردنظر بهره مند شوند که بالای ۱۸ سال باشند و دیگر اینکه یکی از جام های جهانی ۲۰۱۸ یا ۲۰۱۹ یا مسابقات قهرمانی جهان - بخش پاراتیروکمان یا تیروکمان - شرکت کرده باشند.

وی تصریح کرد: کمانداران متقاضی برای بهره مند شدن از کمک مالی فدراسیون جهانی باید فرم مربوطه را تکمیل و ارائه می کردند. بیشتر کمانداران کشورمان هم این اقدام را انجام داده اند تا شاید جزو گزینه هایی شوند که در این زمینه شانس دارند.

مدیر تیم های ملی تیروکمان همچنین با بیان اینکه ۳۵۰۰ دلار رقم حداکثری است که فدراسیون جهانی برای کمک به ورزشکاران در نظر گرفته است، خاطرنشان کرد: سقف حمایت از هر ورزشکاری این رقم است. ممکن است تشخیص فدراسیون جهانی برای کمک به یک ورزشکار ۱۰۰ دلار باشد یا تمام رقم تعیین شده؛ در هر صورت کمانداران ایران هم فرم لازم برای دستیابی به این مبلغ را تکمیل کرده اند.

نجاری در ادامه در مورد شرایط تمرینی تیم ملی تیروکمان با توجه به مشخص شدن زمان مسابقات گزینشی المپیک و لزوم حضور ایران در جام جهانی فرانسه که خردادماه سال آینده برگزار می شود، گفت: تا به امروز کمانداران در محل سکونت خود تمرینات شان را دنبال کردند. اعضای کادر فنی هم به صورت مجازی وضعیت آنها را زیر نظر داشتند اما قصد داریم از این پس یکی از شهرهای سفید را به عنوان محل اردوی تیم ملی انتخاب کنیم تا بتوانیم تمرینات را به صورت متمرکز و با نظارت مستقیم مربیان ادامه دهیم.

وی یادآور شد: تهران جزو شهرهای زرد است و به همین دلیل حسابی روی تمرین در سایت آزادی نداریم. باید حتما در یکی از شهرهایی که به عنوان شهرسفید معرفی شده اند، اردو داشته باشیم.

مدیر تیم های ملی در مورد گزینه های موردنظر در این زمینه گفت: تمام شهرهایی که از حیث کرونا سفید اعلام شده اند، جزو گزینه ها به حساب می آیند. البته برای انتخاب نهایی به شرایط جوی و آب و هوایی هم اهمیت می دهیم. به طور مثال وضعیت کیش سفید است اما به خاطر گرمای زیادی نمی توانیم در این جزیره اردویی داشته باشیم.

نجاری گفت که قصد داریم از اول تیرماه تمرینات را از سر بگیریم و تا آن زمان محل اردو را نهایی می کنیم.